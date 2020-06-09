  • 10 Июнь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 68.2143  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 77.1154  
Нефть($) 09.06.2020 40.70 0.34
Нефть(p) 09.06.2020 2524.68 +31.74

Участие в программе лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» увеличило обороты клиентов банка в сети магазинов «Детки» в четыре раза

Автор:


© Фото: vk.com/detki

Темы дня

Сеть насчитывает 33 магазина в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области.

Специалисты банка «Санкт-Петербург» провели анализ преимуществ, которые получают коммерческие компании-партнёры программы лояльности банка «Ярко». Выяснилось, что программа помогает значительно увеличить транзакционную активность клиентов банка в сети партнёра.

Один из таких – сеть магазинов товаров для детей и матерей «Детки». Сеть стала партнёром «Ярко» в октябре 2019 года. С этого момента ежемесячный объём покупок, которые совершают в сети клиенты банка, – участники программы лояльности, стал в среднем в четыре раза выше, чем до начала участия сети в программе «Ярко». Количество клиентов банка, совершающих покупки в сети, увеличилось в три раза.

«На сегодняшний день программа лояльности «Ярко» объединяет 70% активных частных клиентов банка и более 300 партнёров программы-юридических лиц, – говорит директор департамента управления клиентами массовых сегментов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – Мы не первый раз отмечаем, что участие в программе несёт очевидную коммерческую выгоду нашим партнёрам, и уверены, что программа полезна для всех её участников – как потребителей, так и поставщиков товаров и услуг».

В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 22% от покупок у партнёров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнёров программы лояльности.

«Детки» – это сеть магазинов товаров для детей и беременных, в которой представлено 300 тыс. наименований. Сеть насчитывает 33 магазина в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области. Подробнее о магазинах на сайте detkishop.com

Подробнее о программе «Ярко» Банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/yarko/

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.05.20
    На Комендантском проспекте произошло ДТП с такси
    29.05.20
    Константин Синцов – соучредитель турнира «Шахтерская слава»
    29.05.20
    Розовые вина – утончённая универсальность
    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram