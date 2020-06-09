Участие в программе лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» увеличило обороты клиентов банка в сети магазинов «Детки» в четыре раза

Специалисты банка «Санкт-Петербург» провели анализ преимуществ, которые получают коммерческие компании-партнёры программы лояльности банка «Ярко». Выяснилось, что программа помогает значительно увеличить транзакционную активность клиентов банка в сети партнёра.

Один из таких – сеть магазинов товаров для детей и матерей «Детки». Сеть стала партнёром «Ярко» в октябре 2019 года. С этого момента ежемесячный объём покупок, которые совершают в сети клиенты банка, – участники программы лояльности, стал в среднем в четыре раза выше, чем до начала участия сети в программе «Ярко». Количество клиентов банка, совершающих покупки в сети, увеличилось в три раза.

«На сегодняшний день программа лояльности «Ярко» объединяет 70% активных частных клиентов банка и более 300 партнёров программы-юридических лиц, – говорит директор департамента управления клиентами массовых сегментов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – Мы не первый раз отмечаем, что участие в программе несёт очевидную коммерческую выгоду нашим партнёрам, и уверены, что программа полезна для всех её участников – как потребителей, так и поставщиков товаров и услуг».

В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 22% от покупок у партнёров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнёров программы лояльности.

«Детки» – это сеть магазинов товаров для детей и беременных, в которой представлено 300 тыс. наименований. Сеть насчитывает 33 магазина в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области. Подробнее о магазинах на сайте detkishop.com

Подробнее о программе «Ярко» Банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/yarko/