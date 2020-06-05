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Банк «Санкт-Петербург» совершенствует систему управления

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© Фото: Е. Кузьмина / Ведомости

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4 июня на первого заместителя председателя правления банка Павла Филимоненка возложены также обязанности главного исполнительного директора (СЕО).

Председатель правления Александр Савельев будет продолжать руководить стратегическим развитием бизнес-модели банка. П. Филимоненок – текущей операционной деятельностью банка, осуществлять разработку и организацию исполнения стратегии развития, отвечать за результаты работы Банка в целом, а также за развитие банка в регионах присутствия, координацию работы с клиентами всех сегментов.

Председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев: «Мы приняли решение о расширении полномочий первого заместителя правления для усиления и повышения эффективности операционной деятельности банка. Сегодня нам особенно необходимо обеспечить чёткую бесперебойную работу всех структур банка в условиях тех вызовов, которые существуют и ещё долго будут возникать перед банковской системой, продолжая при этом дальнейшее развитие банка, выполнение утвержденной стратегии развития. Павел Филимоненок имеет большой опыт оперативного управления, координации и решения текущих задач банка по всем основным направлениям деятельности».

Павел Филимоненок родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. С 1994 года работал в КБ «Петровский» в должности начальника отдела пластиковых карт, заместителя директора департамента пластиковых карт. C 2001 года работает в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: с 2003 по 2019 – заместитель председателя правления банка, с 2019 – первый заместитель председателя правления.

Кристина Миронова назначена первым заместителем председателя правления. Она беспечивает функционирование системы управления банковскими рисками, а также разработку и исполнение кредитной политики банка.

Председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев: «В текущих рыночных условиях огромное значение имеет эффективный риск-менеджмент, поэтому нами принято решение о расширении полномочий курирующего руководителя. Кристина Миронова имеет огромный опыт в построении и развитии как кредитного процесса, так и управления рисками в целом. В банке «Санкт-Петербург» ею создана эффективная система управления рисками по всем значимым видам рисков, целью которой является обеспечение финансовой устойчивости банка».

Кристина Миронова окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2002 года работает в банке «Санкт-Петербург». Занимала должность заместителя директора филиала в Москве, директора Дирекции по связям с инвесторами, директора Дирекции клиентского мониторинга. Заместитель председателя правления с сентября 2013 года.

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