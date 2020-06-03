Банк «Санкт-Петербург» представляет новый депозит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Депозит «Универсальный» позволит клиентам получать доход от временно размещённых свободных денежных средств и застраховаться от непрогнозируемого снижения платежного потока.

Депозит открывается в рублях РФ, на срок от 91 дня до 1 года (ключевые сроки – 91, 182, 271, 365 дней). Минимальная сумма первоначального взноса: от 500 тыс. рублей. Неснижаемый остаток устанавливается клиентом при заключении договора, но не менее 500 тыс. рублей. Процентная ставка по депозиту зависит от срока и суммы депозита.

Среди преимуществ «Универсального» депозита – возможность частичного снятия денежных средств без потери процентов до величины неснижаемого остатка, а также возможность пополнения в любом размере до величины максимального остатка. Кроме того, в условиях нового депозита отсутствуют ограничения на сроки, при которых можно совершить частичные изъятия и пополнения в течение всего срока действия договора.

Депозит может быть оформлен в отделениях банка, а также дистанционно – с применением электронного документооборота с ЭЦП в системе «Интернет-банк i2B».

«Я рад представить новый депозит для бизнеса. Сегодня это лучшее предложение на рынке для юридических лиц и предпринимателей. Депозит от банка «Санкт-Петербург» подтверждает своё название, он по-настоящему универсальный – это гибкий инструмент как для получения дохода, а также он позволяет достаточно свободно распоряжаться вложенными средствами без риска потери процентов», – комментирует вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее об «Универсальном» депозите можно узнать на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/deposits/terms/