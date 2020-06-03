  • 3 Июнь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 14:25 68.8260  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 14:25 77.0991  
Нефть($) 03.06.2020 39.31 0.91
Нефть(p) 03.06.2020 2438.46 +66.58

Банк «Санкт-Петербург» представляет новый депозит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Автор:


© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Темы дня

Депозит открывается в рублях РФ, на срок от 91 дня до 1 года. Минимальная сумма первоначального взноса: от 500 тыс. рублей.

Банк «Санкт-Петербург» представляет новый депозит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Депозит «Универсальный» позволит клиентам получать доход от временно размещённых свободных денежных средств и застраховаться от непрогнозируемого снижения платежного потока.

Депозит открывается в рублях РФ, на срок от 91 дня до 1 года (ключевые сроки – 91, 182, 271, 365 дней). Минимальная сумма первоначального взноса: от 500 тыс. рублей. Неснижаемый остаток устанавливается клиентом при заключении договора, но не менее 500 тыс. рублей. Процентная ставка по депозиту зависит от срока и суммы депозита.

Среди преимуществ «Универсального» депозита – возможность частичного снятия денежных средств без потери процентов до величины неснижаемого остатка, а также возможность пополнения в любом размере до величины максимального остатка. Кроме того, в условиях нового депозита отсутствуют ограничения на сроки, при которых можно совершить частичные изъятия и пополнения в течение всего срока действия договора.

Депозит может быть оформлен в отделениях банка, а также дистанционно – с применением электронного документооборота с ЭЦП в системе «Интернет-банк i2B».

«Я рад представить новый депозит для бизнеса. Сегодня это лучшее предложение на рынке для юридических лиц и предпринимателей. Депозит от банка «Санкт-Петербург» подтверждает своё название, он по-настоящему универсальный – это гибкий инструмент как для получения дохода, а также он позволяет достаточно свободно распоряжаться вложенными средствами без риска потери процентов», – комментирует вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее об «Универсальном» депозите можно узнать на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/deposits/terms/ 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.05.20
    На Комендантском проспекте произошло ДТП с такси
    29.05.20
    Константин Синцов – соучредитель турнира «Шахтерская слава»
    29.05.20
    Розовые вина – утончённая универсальность
    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram