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Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» провёл первое заседание в новом составе

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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В ходе первого заседания Елена Иванникова была вновь избрана председателем наблюдательного совета.

28 мая 2020 года прошло первое заседание наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург» в новом составе, утвержденном на годовом общем собрании акционеров от 27 мая 2020 года.

Состав наблюдательного совета на 2020-2021 корпоративный год: Савельев Александр Васильевич, Бычков Андрей Павлович, Германович Алексей Андреевич, Гузь Владислав Станиславович, Звездочкин Андрей Михайлович, Иванникова Елена Викторовна, Кирюханцев Павел Анатольевич, Левин Юрий Генрихович, Назаров Сергей Петрович.

В ходе первого заседания Е.В. Иванникова была вновь избрана председателем наблюдательного совета, В.С. Гузь – заместителем председателя.

Обновлены составы комитета по стратегии, который возглавил В.С. Гузь, Комитета по кадрам и вознаграждениям – П.А. Кирюханцев, комитета по управлению рисками – С.П. Назаров, комитета по аудиту – А.П. Бычков. Старшим независимым директором наблюдательного совета избран А.А. Германович.

Также в рамках заседания наблюдательного совета был выслушан доклад об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2020 года, утвержден аудитор отчётности по международным стандартам (по МСФО) на 2020 год, подведены итоги деятельности в I квартале по РСБУ.

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