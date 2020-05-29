Банк «Санкт-Петербург» первым из крупнейших российских банков провёл годовое общее собрание акционеров в заочной форме

Банк «Санкт-Петербург» подвёл итоги годового общего собрания акционеров, которое состоялось 27 мая 2020 года в формате заочного голосования, следуя рекомендациям Банка России.

На собрании акционеров были утверждены годовой отчёт банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2019 год, согласно которой прибыль составила 5,75 млрд рублей.

Акционеры банка, следуя общемировым тенденциям в банковском секторе и в соответствии с рекомендациями регулятора, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям. По привилегированным акциям дивиденды будут выплачены в соответствии с уставом банка в размере 0,11 рублей на одну привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям составит 2 211 000 руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июня 2020 года.

Избран Наблюдательный совет на 2020-2021 корпоративный год в составе: Савельев Александр Васильевич, Бычков Андрей Павлович, Германович Алексей Андреевич, Гузь Владислав Станиславович, Звездочкин Андрей Михайлович, Иванникова Елена Викторовна, Кирюханцев Павел Анатольевич, Левин Юрий Генрихович, Назаров Сергей Петрович.