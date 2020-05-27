Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 23% в первом квартале 2020 года

Банк «Санкт-Петербург» подвёл итоги работы за 1 квартал 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Ключевые показатели, согласно данным консолидированной отчётности по МСФО:

– Чистый процентный доход за 1 квартал 2020 года составил 6.2 млрд рублей, что выше результата за 1 квартал 2019 года на 8.7%.

– Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2020 года составил 1.7 млрд рублей, что выше результата за 1 квартал 2019 года на 32.5%.

– Выручка основного бизнеса за 1 квартал 2020 года составила 7.8 млрд рублей, что выше результата за 1 квартал 2019 года на 13.3%.

– Кредитный портфель за 1 квартал 2020 года вырос на 8.2% (+4.0% без учета валютной переоценки).

Комментарий Александра Савельева, председателя правления банка: «В сложившейся ситуации мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения максимально безопасного взаимодействия между клиентами и сотрудниками банка, в первую очередь, за счёт цифровых каналов. Фокус на дигитализации позволил нам быстро и эффективно адаптироваться к сложившейся ситуации, максимально переведя взаимодействие в онлайн. При этом результаты за первый квартал 2020 года подтверждают, что мы находимся в весьма хорошей форме, чтобы справится с вызовом COVID. Банк сохраняет высокую степень устойчивости и достаточности капитала, что позволяет нам оставаться уверенными в себе в условиях неопределенности».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 апреля 2020 года банк занимает 15 место по объёму активов и 15 место по объёму депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 2 154 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 апреля 2020 года, количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 538 000; количество пользователей интернет-банка составило 1 333 000 человек.

Сделка по грузовому терминалу Пулково была закрыта в 1 квартале 2020 года с общей чистой прибылью 522 млн рублей (в т.ч. с получением единовременной чистой прибыли в 1 квартале 2020 года в размере 351 млн рублей, с общей рентабельностью инвестиций 87% и с внутренней нормой доходности 24%).

Обзор финансовых результатов за 1 квартал 2020 года

Валютная переоценка существенно повлияла на финансовые результаты за 1 квартал 2020 года, в т.ч. на динамику кредитного портфеля и средств клиентов, выручку, чистую прибыль и т. д

Чистый процентный доход составил 6.2 млрд рублей за 1 квартал 2020 года (+8.7% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). По сравнению с 1 кварталом 2019 года, объём процентных доходов снизился на 12.3%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 80.0%. Процентные расходы снизились на 31.4%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 14.0% (46.0% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 23.9% (22.0% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 4.1% за 1 квартал 2020 года (3.8% за 1 квартал 2019 года).

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2020 года составил 1.7 млрд рублей, что выше результата 1 квартала 2019 года на 32.5%. По сравнению с 1 кварталом 2019 года, прирост доходов от проведения расчётов с пластиковыми картами составил 14.4% (38.0% комиссионных доходов), прирост доходов от расчётно-кассового обслуживания – 21.2% (41.0% комиссионных доходов).

Убыток от операций на финансовых рынках за 1 квартал 2020 года составил 0.03 млрд рублей (убыток 0.09 млрд рублей за 1 квартал 2019 года). Прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составила 0.04 млрд рублей, убыток от операций с ценными бумагами составил 0.07 млрд рублей.

Выручка составила 8.3 млрд рублей за 1 квартал 2020 года (+12.2% по сравнению с 1 кварталом 2019 года).

Отношение издержек к доходам за 1 квартал 2020 года составило 49.7% (48.0% за 1 квартал 2019 года). Операционные расходы банка за 1 квартал 2020 года составили 4.1 млрд рублей (+16.4% по сравнению со 1 кварталом 2019 года).

Чистая прибыль за 1 квартал 2020 года составила 1.6 млрд рублей (+23.4% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 7.9% за 1 квартал 2020 года (6.9% за 1 квартал 2019 года).

На 1 апреля 2020 года активы банка составили 668.7 млрд рублей (-0.7% по сравнению с 1 января 2020 года).

Средства клиентов на 1 апреля 2020 года составили 434.7 млрд рублей (+4.1% по сравнению с 1 января 2020 года; -1.5% без учета валютной переоценки). Объём текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2020 года вырос на 13.3%, объем срочных депозитов снизился на 0.9%. На 1 апреля 2020 года 58.9% средств клиентов составили средства физических лиц, 41.1% – средства корпоративных клиентов.

Капитал. На 1 апреля 2020 года собственные средства банка составили 81.6 млрд рублей (+2.0% по сравнению с 1 января 2020 года). Капитал банка составил 97.1 млрд рублей (+1.1% по сравнению с 1 января 2020 года). По состоянию на 1 апреля 2020 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13.5%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 10.4%.

На 1 апреля 2020 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 434.3 млрд рублей (+8.2% по сравнению с 1 января 2020 года, +4.0% без учета валютной переоценки). 75.9% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 24.1% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 10.4% и составил 329.5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 1.6% и составил 100.7 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 квартал 2020 года выросли на 0.9%, потребительские кредиты выросли на 3.2%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 2.6%.

Качество кредитного портфеля. На 1 апреля 2020 года доля проблемной задолженности составила 9.8% (9.2% на 1 января 2020 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 8.7% (8.3% на 1 января 2020 года). За 1 квартал 2020 года отчисления в резервы составили 2.6 млрд рублей. Объём списаний за 1 квартал 2020 года составил 0.8 млрд рублей.

Финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2020 года можно найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/