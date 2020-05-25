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Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал первый объект для ипотечного кредитования в Новосибирске

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© Фото: akademia54.ru

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По программе господдержки банк предлагает льготную ставку от 6% годовых на приобретение квартир в новостройках.

Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал ЖК «Академия», который возводится застройщиком ООО «ЖК Академия» в самом центре Новосибирска. В рамках ипотечного кредитования в жилом комплексе аккредитован корпус 4 (вторая очередь объекта), срок ввода в эксплуатацию – август 2021 года.

Сегодня по программе господдержки банк предлагает льготную ставку от 6% годовых на приобретение квартир в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры. Ставка действует при оформлении личного страхования заёмщика. Кредит по льготной ставке можно оформить по упрощенной схеме – только по паспорту – при условии внесения первого взноса не менее 30% от стоимости квартиры. Программа действует до 1 ноября 2020 года (включительно). Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Жилой комплекс «Академия» расположен в центре Новосибирска вдоль улицы Ипподромской, на участке между улицами Кирова и Шевченко. В последние годы этот район активно развивается, превращаясь в новый центр города с высотками, торговыми центрами и развитой инфраструктурой. Сегодня это уникальное место в пешей доступности от метро «Октябрьская». Комплекс состоит из 5 домов разной этажности. Недалеко находится Сибирский институт управления (ранее Сибирская академия государственной службы).

«Удачная локация, яркий проект и надёжная репутация застройщика делают это предложение хитом сезона на рынке недвижимости Новосибирска. Мы рады, что сегодня возможность приобретения качественного жилья стала доступнее для сотен жителей города, благодаря льготным условиям от банка «Санкт-Петербург», – комментирует заместитель директора новосибирского филиала банка «Санкт-Петербург» Елена Ли.

«Судя по количеству запросов на приобретение жилья и уровню продаж первой очереди, жилой комплекс «Академия» полностью соответствует ожиданием новосибирцев с точки зрения комфорта и высокого качества жизни. Теперь мы благодаря выгодным условиям приобретения квартир от банка «Санкт-Петербург» можем подкрепить качество проекта доступными вариантами покупки. В текущих рыночных условиях для «Академии» – это дополнительное преимущество на рынке жилой недвижимости Новосибирска, доступное не каждому застройщику в сегменте «комфорт+», – подтверждает руководитель проекта ЖК «Академия» Дарья Курошвили.

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