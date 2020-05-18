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Банк «Санкт-Петербург»: даже привыкшие к офлайну клиенты уходят в сеть

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Число пользователей электронных каналов банка, оформивших хотя бы один онлайн-платеж, выросло в апреле на 32%.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» провели исследование и выяснили, что количество клиентов, совершающих платежи в цифровых каналах, существенно возросло в апреле по сравнению с мартом 2020. Число пользователей электронных каналов банка, оформивших хотя бы один онлайн-платеж, выросло в апреле на 32%. А количество клиентов, совершивших более двух платежей, увеличилось по сравнению с мартом на 17%.

«На этот показатель очевидно повлияла самоизоляция: даже те клиенты, которые привыкли совершать платежи офлайн, сейчас осваивают новый опыт и переходят на онлайн-операции, – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Мы уверены, что и после завершения ограничительных мер клиенты останутся «в цифре» – ведь любые операции здесь совершать легко и удобно в любом месте, где бы вы ни находились».

Количество скачиваний мобильного приложения банка «Санкт-Петербург» в апреле увеличилось на 5% относительно марта. Рост обеспечили клиенты, которые ранее не пользовались электронными каналами либо пользовались только веб-версией интернет-банка.

Некоторые разделы и услуги интернет и мобильного банка с введением самоизоляции стали пользоваться большей популярностью, чем раньше. Так, аналитики банка отметили значительный рост числа заказов цифровой виртуальной карты. Кроме того, выросла популярность раздела справок и заявлений, с помощью которого можно удалённо решить многие вопросы взаимодействия с банком.

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