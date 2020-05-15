Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке в рамках госпрограммы до 6%

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотечному кредитованию по программе государственного субсидирования. Теперь зарплатным клиентам банка ипотека по госпрограмме доступна по ставке 6% годовых, остальным клиентам – по ставке 6,25%. Льготные ставки доступны во всех регионах присутствия банка. Программа действует до 1 ноября 2020 (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.

Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской области и Ленинградской области и 3 млн рублей – для других регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок кредитования – до 30 лет. Выдачи по программе возможны в том числе по ранее принятым решениям с действующим сроком.

«С новыми ставками возможность приобретения комфортного жилья становится доступнее для россиян. Ипотека от банка «Санкт-Петербург» не просто выгодная, но удобная. Так, банк перевёл документы для рассмотрения заявки на ипотеку в цифровой формат, таким образом, исключив необходимость для потенциальных заёмщиков заниматься сбором бумажных копий документов и максимально приблизив весь цикл сделки к онлайн», – отметила заместитель директора Департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Перевод ипотеки в цифровую среду – важная задача для банка «Санкт-Петербург». Сегодня банк предоставляет ипотеку на покупку недвижимости на первичном рынке с электронной регистрацией договоров долевого участия; на вторичном рынке недвижимости клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией сделки через нотариуса.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/