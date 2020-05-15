  • 16 Май 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 73.8276  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 79.8004  
Нефть($) 15.05.2020 32.88 +4.61
Нефть(p) 15.05.2020 2039.60 +293.43

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке в рамках госпрограммы до 6%

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Льготные ставки доступны во всех регионах присутствия банка. Программа действует до 1 ноября 2020 (включительно).

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотечному кредитованию по программе государственного субсидирования. Теперь зарплатным клиентам банка ипотека по госпрограмме доступна по ставке 6% годовых, остальным клиентам – по ставке 6,25%. Льготные ставки доступны во всех регионах присутствия банка. Программа действует до 1 ноября 2020 (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.

Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской области и Ленинградской области и 3 млн рублей – для других регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок кредитования – до 30 лет. Выдачи по программе возможны в том числе по ранее принятым решениям с действующим сроком.

«С новыми ставками возможность приобретения комфортного жилья становится доступнее для россиян. Ипотека от банка «Санкт-Петербург» не просто выгодная, но удобная. Так, банк перевёл документы для рассмотрения заявки на ипотеку в цифровой формат, таким образом, исключив необходимость для потенциальных заёмщиков заниматься сбором бумажных копий документов и максимально приблизив весь цикл сделки к онлайн», – отметила заместитель директора Департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Перевод ипотеки в цифровую среду – важная задача для банка «Санкт-Петербург». Сегодня банк предоставляет ипотеку на покупку недвижимости на первичном рынке с электронной регистрацией договоров долевого участия; на вторичном рынке недвижимости клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией сделки через нотариуса.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/ 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?
    02.05.20
    Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез
    01.05.20
    «Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки
    24.04.20
    Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram