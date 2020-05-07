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Банк «Санкт-Петербург» обновил условия по корпоративным картам

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© Фото: pixabay.com

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Корпоративную карту можно заказать онлайн – в системе «Интернет-банке i2B».

Банк «Санкт-Петербург» предложил альтернативу кассовым операциям для удобства тех клиентов, которые вынуждены сократить количество оффлайн-контактов с банком. Теперь получить необходимую сумму наличных денежных средств в пределах 3 000 000 рублей в месяц без посещения банковского офиса стало ещё проще с использованием корпоративных карт банка Mastercard Business/Visa Business. Банк «Санкт-Петербург» увеличил сумму, доступную к снятию в день, до 300 000 рублей по своим корпоративным картам.

Корпоративную карту банка «Санкт-Петербург» можно заказать онлайн – в системе «Интернет-банке i2B». После выпуска она будет доставлена в отделение банка, получить её можно уже на следующий рабочий день.

Также напоминаем, что банк «Санкт-Петербург» продлил обслуживание корпоративных карт, срок действия которых закончился 30 апреля года, до 31 мая 2020 года включительно. Держатели корпоративных карт банка «Санкт-Петербург» с истекшим сроком действия смогут совершать все виды операций в банкоматах, а также расплачиваться в магазинах, в том числе с помощью мобильных бесконтактных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Комиссии за обслуживание карт, срок действия которых продлён, списываться не будут.

Корпоративные карты Банка «Санкт-Петербург» давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент для расчётов и управления финансами компании, удобный аналог средств, выданных под отчёт. Карты для бизнеса Mastercard Business/ Visa Business привязаны к специальному счёту юридического лица и предназначены для хозяйственных, представительских и командировочных расходов компании. Корпоративная карта может использоваться как обычная банковская карта: ею можно оплачивать покупки в магазинах и онлайн, снимать и вносить наличные, расплачиваться за границей.

Кроме того, карту Mastercard Business в рамках специального предложения можно оформить с бесплатным обслуживанием на год при открытии расчетного счёта в банке и подключении одного из пакетов услуг РКО.

«Мы хотим, чтобы наши продукты были не просто качественные, они должны быть современными и актуальными, а значит, максимально адаптированными к новым дистанционным условиям. Мы хорошо понимаем, что корпоративная карта является одним из инструментов для оперативных расчётов клиента, поэтому сделали всё, что пользоваться нашей картой было легко и удобно», – комментирует вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о корпоративных картах на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/cards/corporate/ 

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