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Банк «Санкт-Петербург» провёл первую онлайн-регистрацию договора ипотеки для юридического лица

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© Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

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Пакет документов был заверен электронно-цифровой подписью, которую клиент оформил в удостоверяющем центре банка.

Банк «Санкт-Петербург» реализовал первую кредитную сделку с электронной подачей документов на регистрацию ипотеки в Росреестр.

Банк и ООО «Геолайн» заключили соглашение о кредитовании на пополнение оборотного капитала под залог недвижимости. Кредит на 12 млн рублей предоставлен на 12 месяцев. Пакет документов был заверен электронно-цифровой подписью, которую клиент оформил в удостоверяющем центре банка. Процесс регистрации после подачи полного пакета через онлайн-сервис Росреестра занял три рабочих дня.

«Нашим приоритетом всегда были и остаются удобство и безопасность для клиента. Мы активно движемся по пути цифровизации услуг: к началу 2020 года наши клиенты проводили 80% операций удалённо. В нынешних условиях дистанционное взаимодействие становится особенно актуальным. Использование сервиса онлайн-регистрации ипотеки – один из шагов, которые банк предпринимает для максимизации удобства клиента. Мы рады, что смогли начать предоставлять эту услугу именно в тот момент, когда она особенно нужна», – говорит вице-президент – директор департамента отрасли торговли банка «Санкт-Петербург» Татьяна Попова.

«Используя эту технологию, мы существенно оптимизируем затраты как клиента, так и банка. Мы экономим время и деньги, которые обычно уходят на подготовку и заверение документов, а также существенно сокращаем срок регистрации ипотеки. Уверен, что такой сервис останется высоко востребованным и после нормализации эпидемиологической обстановки», – отмечает начальник отдела регистрации сделок с недвижимостью банка «Санкт-Петербург» Александр Докучаев.

Подробнее об ипотеке для юридических лиц на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/credits/investment/

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