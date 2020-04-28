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Банк «Санкт-Петербург» представляет лёгкий и быстрый кредит под залог вклада клиентам-физлицам

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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В рамках изменения формата кредита «Время-Деньги» увеличена максимальная сумма кредита для клиентов-физлиц до 50 млн рублей.

Банк «Санкт-Петербург» расширяет возможности кредитного продукта «Время-Деньги», предполагающего предоставление кредита по залог вклада, для клиентов физлиц. Теперь кредит может быть оформлен любому клиенту банка, готовому предоставить действующий вклад или вексель в залог. Таким образом, если клиенту срочно потребовались денежные средства на любые цели, то он может не закрывать вклад досрочно, тем самым сохранить проценты, а взять кредит в нужной сумме под залог своего депозита.

Кредит «Время-деньги» отличает скорость принятия решения (средства можно получить в течение 1 дня) и простые условия предоставления: минимум документов – заявка, паспорт, вексель, если он передается в залог.

В рамках изменения формата кредита «Время-Деньги» увеличена максимальная сумма кредита для клиентов-физлиц до 50 млн рублей (но не более 80% от суммы вклада/номинальной стоимости векселя). Сокращён срок принятия решения по заявке за счёт упрощения процесса рассмотрения документов, предусмотрена отсрочка платежей до трёх месяцев.

Требования к заёмщику: резидент РФ (без обязательного требования к регистрации по месту жительства в регионе присутствия банка), возраст от 21 до 70 лет (на момент погашения кредита), отсутствие проблемной задолженности. Кредит оформляется в валюте депозита, на срок от 1 месяца до 3 лет. Кредитование предусмотрено в следующих вариантах: потребительский кредит, невозобновляемая кредитная линия или овердрафт. Процентная ставка устанавливается индивидуально – от 8% годовых в рублях.

«Данный кредит оценят те клиенты, которые не хотят закрывать вклад досрочно и терять проценты, если срочно потребовались денежные средства на потребительские цели. Наше новое предложение позволит оперативно получить деньги и не потерять проценты по вкладу», – комментирует вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о кредите «Время-Деньги» на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/credits/operating-assets/ 

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