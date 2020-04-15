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Банк «Санкт-Петербург» заработал за 1 квартал 2020 года 2.4 млрд рублей, увеличив чистую прибыль в два раза

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков.

Банк «Санкт-Петербург» подвёл предварительные итоги деятельности за 1 квартал 2020 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 1 квартал 2020 года:

– Чистая прибыль составила 2.4 млрд рублей (+103.0% по сравнению с результатом 1 квартала 2019 года).

– Чистый процентный доход составил 6.3 млрд рублей (+20.3% по сравнению с результатом 1 квартала 2019 года).

– Чистый комиссионный доход составил 1.8 млрд рублей (+25.1% по сравнению с результатом 1 квартала 2019 года).

– Кредиты юридическим лицам выросли за 1 квартал 2020 года на 9.8% и составили 328.8 млрд рублей.

– Норматив достаточности основного капитала на 1 апреля 2020 года составил 10.4%, норматив достаточности собственного капитала – 13.5%.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 апреля 2020 года в банке обслуживается 2 154 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 538 000; количество банкоматов – 810 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 333 000 человек.

Обзор финансовых результатов за 1 квартал 2020 года

 

Чистый процентный доход, полученный за 1 квартал 2020 года, составил 6.3 млрд рублей (+20.3% по сравнению с результатом 1 квартала 2019 года). Чистый комиссионный доход вырос на 25.1% по сравнению с 1 кварталом 2019 года и составил 1.8 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 1 квартал 2020 года составил 2.4 млрд рублей. Выручка составила 10.9 млрд рублей, увеличившись на 69.9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Операционные расходы за 1 квартал 2020 года составили 4.3 млрд рублей (+20.0% по сравнению с 1 кварталом 2019 года).

Чистая прибыль за 1 квартал 2020 года составила 2.4 млрд рублей, увеличившись на 103.0% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Активы. По итогам 1 квартала 2020 года активы банка составили 665.1 млрд рублей (-0.3% по сравнению с 1 января 2020 года).

Обязательства. На 1 апреля 2020 года объём привлеченных средств клиентов с учётом выпущенных долговых бумаг составил 434.4 млрд рублей (+4.5% по сравнению с 1 января 2020 года; +0.3% без учета валютной переоценки); средства юридических лиц – 180.8 млрд рублей (+6.7% по сравнению с 1 января 2020 года; +2.6% без учета валютной переоценки); средства физических лиц – 253.6 млрд рублей (+2.9% по сравнению с 1 января 2020 года; -1.2% без учета валютной переоценки).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 апреля 2020 года составил 83.2 млрд рублей (+1.7% по сравнению с 1 января 2020 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 апреля 2020 года составил 10.4% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.5% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 апреля 2020 года кредитный портфель составил 427.4 млрд рублей (+8.0% по сравнению с 1 января 2020 года; +3.7% без учета валютной переоценки). Кредиты корпоративным клиентам составили 328.8 млрд рублей (+9.8% по сравнению с 1 января 2020 года; +4.1% без учета валютной переоценки). Кредиты физическим лицам составили 98.6 млрд рублей (+2.6% по сравнению с 1 января 2020 года; +2.6% без учета валютной переоценки). По состоянию на 1 апреля 2020 года, уровень просроченной задолженности составил 5.2%.

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