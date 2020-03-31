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Банк «Санкт-Петербург» запустил экосреду #ЯМОГУ_ОНЛАЙН для клиентов

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© Фото: pixabay.com

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Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удаленного обслуживания.

Банк «Санкт-Петербург», поддерживая клиентов в условиях массового распространения вирусной инфекции, запускает для своих клиентов – физических и юридических лиц – экосреду #ЯМОГУ_ОНЛАЙН. Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удаленного обслуживания.

В рамках экосреды для физических лиц #ЯМОГУ_ОНЛАЙН (https://www.bspb.ru/yamogu/) банк усовершенствовал операции в онлайн-банкинге, сегодня все действия клиентов в интернет-банке и мобильном приложении максимально комфортны и безопасны, Банком обеспечено непрерывное обслуживание клиентов.

Кроме того, банк запустил новые опции. Так, в мобильном или интернет-банке клиент без визита в офис может:

– осуществлять необходимые платежи и переводы между своими счетами или в другой банк, в том числе в рамках системы быстрых платежей;

– оплачивать покупки и услуги по QR-коду;

– открывать карты, счета, депозиты;

– оформить кредитные продукты;

– оплачивать мобильную связь, интернет, ТВ, ЖКХ и т.д.;

– обменивать валюту на своих условиях (зафиксировать курс, выбрать дату расчёта, получать % на сумму обеспечительного взноса) в рамках сервиса «Биржевой мост»;

– и многое другое.

Экосреда #ЯМОГУ_ОНЛАЙН решает не только финансовые вопросы клиентов, а также поможет онлайн заказать продукты без наценки, оформить услуги и товары со скидкой, посетить виртуальные экскурсии по самым эксклюзивным музеям, а также получить образование от одной из лучших диджитал-школ – skillbox.

Благодаря интернет-банку и мобильному приложению «БСПБ Бизнес» в рамках экосреды #ЯМОГУ_БИЗНЕС_ОНЛАЙН (https://www.bspb.ru/yamogu-b/) без визита в банк корпоративные клиенты могут:

– быстро и безопасно совершать платежи;

– отправлять выписки на e-mail;

– проверять контрагентов при помощи сервиса «Светофор»;

– контролировать движение средств, изменение остатка по счёту;

– обменивать валюту при помощи котировальной доски;

– оформить депозит;

– отправить заявку на кредит;

– пользоваться услугами ВЭД;

– выпустить квалифицированную электронную подпись засчитанные минуты;

– подключить эквайринг;

– и многое другое. 

В случае возникновения вопросов клиенты всегда могут обратиться к своему менеджеру, задать вопрос в системе интернет-банк. Контактный центр банка работает круглосуточно. Офисы банка с 30 марта работают по специальному графику. Всю актуальную информацию можно получить на сайте банка www.bspb.ru

Контактный центр

8 /812 /329 5050 по России

8/495/228 3838 по Москве

Банк «Санкт-Петербург» ценит доверие своих клиентов. Во всех своих действиях и принимаемых решениях во главу угла банк всегда ставит интересы наших клиентов.

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