Как заработать на кредитной карте? Начисление процентов на остаток и другие преимущества кредиток

Выбрать подходящую кредитную карту

1. С льготным периодом

Льготный период позволяет расходовать деньги, не выплачивая процентов. В среднем льготный период составляет 50 дней, но некоторые банки увеличивают его и до 100 или даже до 240. На первый взгляд, чем длиннее льготный период, тем лучше, но не факт.

Длительный льготный люфт удобен, если вы точно знаете – через 3 месяца сможете погасить задолженность. Старайтесь планировать свои траты и не используйте кредитную карту без особой необходимости, если не уверены, что сможете обнулить свой долг вовремя.

В большинстве случаев льготный период приводит к «финансовой слепоте». Человек начинает тратить больше, чем способен вернуть, в итоге расходует весь лимит по карте и не может погасить нужную сумму. Кредитка превращается в кредит с большими процентами.

Как быть? Возьмите кредитку с льготным периодом на 50-60 дней. Этого достаточно, чтобы правильно распределить средства.

2. С небольшой платой за обслуживание

Банки пишут – 0% за обслуживание, но только при соблюдении условий:

● Вы тратите определенную сумму

Например, бесплатное обслуживание по карте предоставляется, если вы тратите по карте не менее 30 000 рублей в месяц. Если условие не выполнено – ежемесячная плата за обслуживание составит 99 рублей в зависимости от банка. Просчитайте заранее, подходит ли это вам.

● Вы получаете зарплату на счет кредитной карты

Некоторые банки предлагают бесплатное обслуживание тем, кто получает на кредитную карту заработную плату (она должна превышать определенную сумму, например, 50 000-70 000 рублей). Вы можете обратиться в бухгалтерию своей организации и написать заявление о переводе средств на реквизиты кредитной карты.

С одной стороны, получать зарплату на кредитную карту удобно, так как вам не придется переводить деньги для погашения долга (иногда с комиссией) или бежать до банкомата. Необходимая сумма будет списываться в дату оплаты, у вас не будет просрочек. С другой стороны, у вас могут возникнуть проблемы со снятием налички – некоторые банки берут комиссию. Уточните этот момент и взвесьте все «за» и «против».

● Храните собственные средства на кредитке

Вы можете использовать кредитную карту как дебетовую и хранить на ней деньги. При соблюдении определенных условий это может быть выгодно. Например, если ежедневный остаток собственных средств на счете – не менее 50 000 рублей в течение отчетного месяца, то оплата за использование карты списываться не будет (размер остатка зависит от банка). Если есть сомнения, что сможете выполнить условия, узнайте размер ежемесячного платежа за обслуживание. Если плата выше 200 рублей, то стоит подумать, – карта обойдется вам в 2400 рублей в год.

3. С кэшбеком

Банки предлагают неплохие проценты по кэшбеку при оплате покупок у компаний определенной категории. Вы сможете вернуть до 10% с покупок в кафе и ресторанах, 5% на АЗС, от 1% за операции в интернет-магазинах и так далее. Размер процента зависит от банка и типа карты.

4. С начислением процентов как по вкладу

Кредитные карты можно использовать как дебетовые, храня на них средства и получая процент за остаток на счете. Например, по кредитной карте «Яркая» банка «Санкт-Петербург» можно получать на остаток на счете до 10% годовых на собственные средства сверх кредитного лимита. По кредитке «Mastercard World Travel» – до 3% годовых милями.

Как получать доход?

1. Используйте карту с кэшбеком.

2. Отключите все ненужные платные услуги.

3. Используйте кредитку для ежедневных расходов: продукты, топливо для авто, билеты, оплата в кафе и ресторанах и т. п. Большую часть зарплаты положите на дебетовую с начислением процента на остаток, а лучше оформите в том же банке зарплатную дебетовую карту. Необходимую сумму по кредиту по карте в конце месяца погашайте с зарплатной дебетовой, переводя без комиссий.

4. Изучите, какие вам доступны магазины-партнеры по выгодным условиям, и старайтесь покупать по кредитке именно в них, так как, как правило, там предоставляют скидки и/или кэшбек.

5. Вы можете запустить «кредитную карусель» при наличии двух кредитных (с льготным периодом не менее 50-60 дней и бесплатным годовым обслуживанием) и одной дебетовой карты (с ежемесячным начислением процента на остаток средств от 7% и кэшбеком от 1%).

Как работает «карусель»: вы храните зарплатные средства на дебетовой карте, на которую начисляются проценты, при этом оплачиваете покупки кредитками в определенном порядке: январь – первой, февраль – второй, март – снова первой. Кредитку, по которой расплачивались в январе, погашаете в конце февраля с дебетовой карты (на счету дебетовой карты у вас будет поступление двух заработных плат и процент на остаток за первый месяц). В конце марта оплатите вторую кредитку с дебетовой карты. Далее повторяйте из месяца в месяц, чередуя использование карт. Возвращайте деньги без просрочек, тогда «карусель» будет работать на вас. Пользуйтесь бонусами и скидками, тогда эта система будет еще более выгодна.

6. Если у вас уже есть кредитные карты – рефинансируйте их. Например, вы можете перевести несколько кредитных карт на одну кредитку в банке и выплачивать процент только одному банку, что выгоднее. Рефинансирование позволяет снизить процент выплат, изменить срок и получить дополнительные средства на руки.

Что не стоит делать по кредитке:

1. Снимать наличные, так как берется большой процент (уточните в банке).

2. Тратить больше, чем можете себе позволить.

При грамотном расходовании средств с кредитной карты вы не уйдете в минус, а наоборот, даже приумножите свои средства.