Банк «Санкт-Петербург» предоставил холдингу Setl Group проектное финансирование для первого эскроу-проекта

В Банке «Санкт-Петербург» открыто проектное финансирование для первого эскроу-проекта Setl Group – ЖК «Солнечный город. Резиденции». Банк и холдинг заключили кредитные договоры на проектное финансирование строительства первых двух очередей жилого комплекса. Сумма лимитов по договорам составила 2,3 млрд рублей, максимальный срок погашения кредитных линий, определённый договорами, – 30 июня 2023 года.

«Солнечный город. Резиденции» – первый проект, который мы реализуем через счета эскроу, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – Это новый способ покупки жилья в строящихся объектах, который гарантирует покупателю дополнительную надёжность сделки: денежные средства покупателя резервируются на специальном банковском счёте и передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности на недвижимость. Участие банка «Санкт-Петербург» в этом проекте в качестве партнёра по проектному финансированию подчёркивает надёжность покупки квартиры в жилом комплексе и является очередным этапом многолетнего доверительного сотрудничества между нашими организациями».

«Банк «Санкт-Петербург» и холдинг Setl Group являются давними партнёрами. Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с Setl Group – одним из крупнейших девелоперских холдингов, вносящим большой вклад в развитие жилищной сферы нашего региона, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни миллионов россиян», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ЖК «Солнечный город. Резиденции» – проект квартальной застройки, расположенный в самом зеленом и экологически чистом Красносельском районе Петербурга. Проект предполагает строительство около 300 тыс. кв.м жилья и коммерческой недвижимости. В первых двух очередях проекта предусматривается строительство трёх жилых домов высотой 4 этажа, общей площадью 48 тыс. кв. м.; площадь квартир и коммерческих помещений в них – 31,3 тыс. кв.м. Дворы жилого комплекса будут закрыты от машин, а на внутренней территории разместятся детские и спортивные площадки и обновлённые зоны отдыха. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» – открыла продажи первой очереди проекта в январе 2020 года. Завершить строительство 1-й очереди и передать ключи участникам долевого строительства планируется уже в 2021 году.