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Банк «Санкт-Петербург» способствует развитию каршеринга в России

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© Фото: pixabay.com

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Банк профинансировал сделку по передаче компанией X-Leasing 1000 автомобилей Nissan Qashqai в лизинг ведущему каршеринговому сервису YouDrivе.

Лизинговая компания X-Leasing при поддержке банка «Санкт-Петербург» осуществила сделку по передаче в лизинг 1000 автомобилей Nissan Qashqai ведущему каршеринговому сервису России – компании YouDrivе. Всего с конца прошлого года компании YouDrivе для развития каршеринга в России передано 1500 автомобилей Nissan Qashqai.

«Лизинг – новое для банка «Санкт-Петербург» направление. Так, на 1 февраля 2020 года объём кредитного портфеля банка на финансирование лизинговых компаний составил более 26 млрд рублей. Но лизинговые проекты, реализуемые при участии банка «Санкт-Петербург», уже зарекомендовали себя как удобный и эффективный инструмент для решения задач как крупного, так и среднего и малого бизнеса. А сделка с X-Leasing стала для нас стала знаковой, поскольку она имеет социальную направленность: каршеринг делает жизнь тысяч людей в мегаполисах проще и комфортнее», – прокомментировал директор департамента лизинга и факторинга банка «Санкт-Петербург» Юрий Беляев.

X- Leasing (ООО «ИКС-Лизинг») – универсальная лизинговая компания, основанная в 2018 году в Петербурге. Занимает 77 место в рэнкинге лизинговых компаний РФ по объёму нового бизнеса по версии агентства «Эксперт РА». Специализируется на лизинге легковых, коммерческих и грузовых автомобилей и специальной техники. Офисы компании открыты в Москве и Петербурге.

«Потенциал рынка каршеринга в России значителен, данная услуга завоевывает всё больше потребителей. Каршеринговые компании продолжают активно наращивать свои парки, и роль лизинга в этом процессе – ключевая. Мы рады, что у нас получается наряду с крупнейшими лизинговыми компаниями РФ участвовать в формировании этого рынка. Сделка с YouDrive для X-Leasing, очень молодой компании, – серьёзное достижение», – комментирует генеральный директор компании X-Leasing Дмитрий Тимофеев.

YouDrive – платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды автомобилей для работы в такси YouDrive Business, а также маркетплейс для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. Собственный парк каршеринга насчитывает около 3000 автомобилей, среди которых Nissan Qashqai, Nissan X-trail, Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper и даже электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Совместно с автомобилями YouDrive Pool клиентам приложения YouDrive доступно более 4500 автомобилей.

«Заключенная сделка является для нас одним из важных этапов по увеличению автомобильного парка, – отметил генеральный директор компании YouDrive Борис Голиков. – Рынок каршеринга развивается очень динамично, поэтому мы планируем и дальше интенсивно наращивать количество автомобилей, которые будут доступны для наших пользователей».

Компании YouDrive переданы автомобили Nissan Qashqai. Сегодня этот автомобиль – пионер в сегменте компактных кроссоверов, входит в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. В 2019 году выпущена обновлённая версия модели с дополнительными улучшениями в части управляемости, безопасности и адаптации к российским условиям. Всего со старта продаж было реализовано 25 тыс. экземпляров обновленной модели, что на 8,5% больше, чем результат предыдущего года.

«Мы рады тому, как развивается наш бизнес в направлении каршеринга. А Nissan Qashqai – бестселлер марки в России, по достоинству оценён клиентами, о чём говорят результаты продаж. Обновлённый кроссовер получил значительные усовершенствования, которые сделали его ещё более удобным в эксплуатации в городских условиях», – отметила директор по продажам Nissan в России Екатерина Карлина.

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