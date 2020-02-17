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Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

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© Фото: pixabay.com

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Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком в период до 30 апреля 2020 года.

Банк «Санкт-Петербург» в феврале предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.

Теперь взять потребительский кредит в банке «Санкт-Петербург» на любые цели можно по ставке от 10,9%* (при оформлении кредита на сумму свыше 1 млн рублей).

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком в период до 30 апреля 2020 года (включительно). Потребительские кредиты в банке «Санкт-Петербург» предоставляются на сумму до 3 млн рублей, сроком на 7 лет, оформляются без справок о доходах, решение принимается в день обращения.

Подробнее о том, как получить потребительский кредит банка «Санкт-Петербург» по минимальной ставке, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/consumer-loan/

Чаще всего в банке «Санкт-Петербург» клиенты берут потребительские кредиты для ремонта, строительства загородного дома, а также для приобретения автомобиля и крупной бытовой техники.

«Снижение ключевой ставки ЦБ, а затем и последующее снижение ставок по кредитам участниками рынка привело к увеличению спроса на потребительские кредиты в первые месяцы 2020 года по сравнению с 2019 годом. Так, мы отмечаем, что спрос на кредиты банка «Санкт-Петербург» вырос на 20% в январе 2020 года (к 2019 году). На 5-7% увеличилась и средняя сумма кредита, сегодня это около 400 тыс. рублей. Рост «среднего чека» потребительского кредита обусловлен высокой долей в портфеле кредитов, которые берутся для рефинансирования взятых ранее кредитов в других банках», – комментирует вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

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