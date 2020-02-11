Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

Акционеры Группы компаний «Мега-Авто» приняли решение о реорганизации своего бизнеса путём оптимизации дилерского портфеля. «Мега-Авто» – одна из старейших дилерских групп в России, работающая с 1993 года, и представленная в 4 городах России – в Петербурге, Волгограде, Калуге и Мурманске. Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании был привлечен партнёр – банк «Санкт-Петербург».

Основная часть дилерских центров, включая Mazda и Mitsubishi в Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске – в общей сложности 7 дилерских центров – приобретаются «Объединённой Автомобильной Корпорацией – РРТ». Дилерский центр Mazda в Волгограде приобретается сетью дилерских центров «Ключавто». Дилерские центры Skoda и Volkswagen в Калуге приобретаются Автомобильным холдингом «КорсГрупп».

Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объёмообразующей маркой в портфеле брендов.

«Банк «Санкт-Петербург» является крупнейшим банком на Северо-западе РФ, с инвестициями в автомобильную отрасль на уровне 40 млрд рублей. Банк работает почти со всеми российскими и многими мировыми автопроизводителями, включая КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ, Hyundai и др., предоставляет услуги факторинга ряду дилерских сетей и, в том числе, является давним партнёром Группы компаний «Мега-Авто». Поэтому, когда представители ГК «Мега-Авто» обратились за помощью в структурировании сделки, банк, обладая высокой отраслевой специализацией, обеспечил полное сопровождение сделки, целью которой было сохранить максимально эффективный бизнес компании», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

«ОАК-РРТ» идёт по пути развития автомобильного бизнеса в небольших регионах, поэтому приобретение дилерских центров в Мурманске, где мы уже представлены брендом Subaru, для нас было абсолютно логичным. В результате сделки в Мурманске мы планируем поднять общую долю продаж с текущих 23% до минимум 30% от общего объёма продаж в регионе. Приобретение дилерских центров Mazda и Mitsubishi в Петербурге позволит ОАК-РРТ выйти на 11,5-12% рынка Петербурга. Кроме того, более чем 20-летний опыт работы с японскими брендами позволит нам максимально эффективно выстроить работу и с новыми марками», – говорит управляющий директор «ОАК-РРТ» Сергей Новосельский.