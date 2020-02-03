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Банк «Санкт-Петербург» расширил время расчётов в интернет-банке для корпоративных клиентов

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© Фото: pixabay.com

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Предоставление клиентам современных дистанционных сервисов остаётся одним из главных приоритетов развития банка в 2020 году.

Банк «Санкт-Петербург» ценит время своих клиентов из корпоративного бизнеса и расширяет границы операционного дня. С 1 февраля клиенты могут осуществлять платежи в рублях внутри банка через интернет-банк i2B ежедневно с 7 до 23 часов, в том числе в выходные дни.

«Предоставление клиентам современных дистанционных сервисов остаётся одним из главных приоритетов развития банка в 2020 году, и расширение операционного времени для проведения платежей юридических лиц – очередной шаг в этом направлении, – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Теперь у корпоративных клиентов появилось больше возможностей для переводов в режиме онлайн между своими счетами, в том числе для пополнения счета корпоративной карты, и для переводов между счетами клиентов банка. Таким образом, в этих операциях наши клиенты больше не привязаны к понятию «рабочий день», а значит, получают больше свободы и гибкости для принятия бизнес-решений».

О других возможностях для корпоративных клиентах, доступных в интернет-банке, можно узнать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/ 

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