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Банк «Санкт-Петербург» реализовал уникальный сервис конверсионных операций «Биржевой мост» в мобильном приложении

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© Фото: pixabay.com

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Сервис позволяет прямо в мобильном телефоне обменивать 14 валют (91 валютная пара).

Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.

«Биржевой мост» – онлайн-сервис конверсионных операций по предложенному банком курсу с датой расчётов в будущем с внесением обеспечительного взноса. На сегодняшний день сервис «Биржевой мост» не имеет аналогов среди других банков, в рамках сервиса клиент может самостоятельно выбрать удобную дату расчётов по сделке купли или продажи валюты (до 365 дней), затем фиксирует курс обмена. При этом клиенту не нужно иметь всю сумму для расчётов в дату заключения сделки. Достаточно лишь внести небольшой обеспечительной взнос (7-10% от суммы сделки), на который банк будет начислять проценты (ключевая ставка ЦБ РФ минус 3%). В дату сделки клиенту необходимо обеспечить всю сумму сделки на счету, и обмен валюты состоится. Сервис позволяет прямо в мобильном телефоне обменивать 14 валют (91 валютная пара).

Новшество в мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» оценят все, кто хранит сбережения в валюте или наоборот, хранит сбережения в рублях и беспокоится за возможный рост валюты, ожидает поступления валютных средств, планирует отпуск и хочет обменять валюту по выгодному курсу.

Открыть счёт для совершения конверсионных сделок клиент может также в мобильном приложении в момент заключения самой сделки после выбора валютной пары. В выбранную дату расчётов автоматически произойдёт конвертация, при наличии всей суммы на счёте расчетов по сделке. Обо всех операциях клиенту приходят СМС-оповещение или push-сообщение в мобильном банке.

Более подробно ознакомиться с возможностями мобильного приложения можно здесь https://www.bspb.ru/retail/ibank

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