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Банк «Санкт-Петербург» проанализировал модель поведения сезонного вкладчика

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Сезонный вклад – самый популярный в депозитной линейке банка.

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал модель поведения сезонного вкладчика. Для этого банк изучил статистику 2019 года по своим традиционным сезонным вкладам – «Белые ночи» (действует с апреля по октябрь) и «Зимний Петербург» (с ноября по март).

Сезонный вклад – самый популярный в депозитной линейке банка. Так, по итогам декабря 2019 года (самый популярный месяц среди вкладчиков), 72% клиентов, оформивших депозит, выбрали сезонный вклад.

«Это не удивительно, ведь это вклад с наибольшей доходностью, а соответственно, самый интересный для клиента. Наши постоянные клиенты знают и ждут, когда весной и в преддверии зимы банк запускает традиционные вклады «Белые ночи» и «Зимний Петербург». Такие вклады не предполагают пополнений и изъятий, но по ним фиксируется самая высокая ставка по всей линейке. Так, по вкладу «Зимний Петербург», если открывать его в интернет- или мобильном банке, можно получить до 6,5% годовых», – комментирует руководитель бизнеса «Депозиты» департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева.

Максимальная сумма, которую клиенты банка внесли на сезонный вклад в 2019 году, составила около 100 млн рублей, минимальная равна сумме минимального взноса – 10 тыс. рублей. Средняя сумма такого вклада по всем клиентам – 550 тыс. рублей.

60% «сезонных вкладчиков» – это пенсионеры (60+). При этом контингент вкладчиков – это, в принципе, взрослые люди, которые зарабатывают и думают о будущем. 34% – это люди среднего возраста (30-55 лет). Таким образом, молодёжи (до 30 лет) среди вкладчиков всего 6%. Как правило, молодёжь выбирает сезонный вклад для накопления первоначального взноса на квартиру или на автомобиль, или на свадьбу. 
Чаще всего сезонный вклад открывают женщины, их доля составляет 68% вкладчиков, и лишь 32% – доля мужчин.

По истечении срока сезонного вклада подавляющая часть клиентов продлевают его и продолжают копить. Если сезонный вклад открывается в офисе банка, то он изначально предполагает функцию продления на новый срок по окончании договора. В интернет-банке клиент может выбрать – возвратить вклад на счёт (с которого была перечислена сумма вклада) или продлить вклад по окончании срока. Как правило, клиенты выбирают продление вклада (т.к. если они забудут о дате окончания вклада – средства не будут лежать «без дела» – вклад продлится на новый срок). Зачастую клиенты расторгают вклад, докладывают появившиеся свободные средства и снова открывают новый вклад. Есть клиенты, которые снимают только начисленные проценты, и снова открывают вклад. Другие – изымают часть вклада. И лишь немногочисленная группа клиентов, которые изначально открывали вклад к определенной покупке, полностью закрывают вклад и используют средства в соответствии с планами.

Подробнее о вкладах банка «Санкт-Петербург», которые помогут сохранить и приумножить сбережения, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/deposits/ 

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