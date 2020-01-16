Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по ипотеке

Банк «Санкт-Петербург» в январе предлагает специальные акционные ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынке недвижимости. Ставка кредита на новостройки составит 8,5% годовых, на квартиры и апартаменты на вторичном рынке – 9%.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком в период с 16 по 31 января 2020 года. Первоначальный взнос по стандартным программам – 20%, по программе «Ипотека по паспорту» – 30%.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте организации.