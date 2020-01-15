Банк «Санкт-Петербург» предоставил первые 50 онлайн-кредитов для малого и среднего бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» предоставил первые предодобренные кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На середину января 2020 года 50 клиентов Банка получили предодобренные кредиты для развития своего бизнеса.

В конце прошлого года банк «Санкт-Петербург» запустил новый сервис для лояльных клиентов МСП – возможность всего за один день получить кредит до 10 млн рублей. Кредит предоставляется юрлицам и ИП, которые имеют стабильные обороты по расчётному счету в банке более 12 месяцев. Персональное предложение по предодобренному кредиту клиенты могут получить от менеджера банка или увидеть в интернет-банке i2B.



В дальнейшем клиент, получивший предложение, может подать заявку на кредит с минимальным пакетом документом. Окончательное решение клиент получит уже на следующий день после предоставления документов. Есть возможность выбрать срок кредита – 12 или 24 месяца, и наиболее удобную для своего бизнеса форму кредитования – единовременный кредит или невозобновляемая кредитная линия. Банк предоставляет кредитные средства без залогового обеспечения по ставке от 11,9%.

«Работая с сегментом МСП, мы пытаемся найти индивидуальный подход к потребностям каждого бизнеса. Наша цель – предоставить не просто доступные предпринимателям кредиты, они должны быть комфортные и оперативные. Наш новый сервис предодобренного кредитования поможет МСП эффективно развивать бизнес, не теряя времени на бюрократическую волокиту. Это именно то, что нужно российскому предпринимателю сегодня – живые деньги и как можно быстрее», – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о поддержке МСП можно узнать на сайте банка.