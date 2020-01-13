Исследование банка «Санкт-Петербург»: где, как и сколько тратили россияне в новогодние каникулы

Банк «Санкт-Петербург» представляет аналитику трат в первые дни нового года по своим картам. Аналитики изучили операции с 1 по 8 января 2020 года по выпущенным банком картам, чтобы понять, где, как и сколько тратили россияне в зимние каникулы.

Средний чек новогодней покупки 2020 года по картам банка «Санкт-Петербург» составил немногим меньше 1 тыс. рублей (921 рубль). Этот показатель практически не изменился по сравнению с декабрём 2019 года.

При этом самые популярные сегменты (по количеству операций) для новогодних трат в России – продуктовые магазины (супермаркеты), рестораны (в том числе формата фастфуд), магазины одежды и обуви, а также оплата услуг транспорта (авиа, ж/д, автобусные билеты, такси).

Особенность новогодних каникул 2020 года – резкое увеличение количества транзакций в сегменте «кинотеатры», расходы держателей карт увеличились в 3 раза, а также в сегментах «бары» и «ночные клубы» (рост более чем в 1,5 раза). Возможно, это связано с тем, что из-за отсутствия классических признаков русской зимы в начале 2020 года большинство клиентов банка «Санкт-Петербург» предпочли традиционному загородному отдыху развлечения в городе.

В поисках зимы клиенты банка «Санкт-Петербург» отправились за границу. Неудивительно, что на первом месте по популярности в первые дни нового года с большим отрывом оказалась Финляндия. Средний чек новогодней покупки в этой стране по карте банка составил 2500 рублей. На втором месте – Беларусь (средний чек – 1000 рублей), на третьем – Эстония (1900 рублей). Чаще всего за границей россияне также тратились в продуктовых магазинах, в ресторанах и кафе.

Специально для любителей путешествий банк «Санкт-Петербург» представляет карту Travel. Держатель карты может вернуть в виде миль до 2% за любые покупки с использованием карты и до 10% за покупки на travel-портале банка – travel.bspb.ru. Возместить накопленными милями можно стоимость покупок в категории «Путешествия» в мобильном банке.

Подробнее о карте Travel: https://www.bspb.ru/retail/cards/travel/?bspb_param=analytics-link-travel-p, о других картах банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/retail/cards/