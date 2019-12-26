Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» обсудил итоги 2019 года

25 декабря состоялось последнее в 2019 году заседание наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены предварительные итоги уходящего года и обозначены планы на 2020 год. Кроме того, в рамках набсовета после прохождения процедуры согласования с ЦБ РФ директор Московского филиала банка Кирилл Кузнецов утверждён членом правления банка «Санкт-Петербург».

Кадровое решение принято с соответствии с обновленной стратегией, в рамках которой банк активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям и физическим лицам полный спектр услуг классического финансового учреждения.

Среди предварительных итогов 2019 года были отмечены: рост кредитного портфеля на 10%, рост числа клиентов на 10%, активизация в новых направлениях, таких как комиссионный бизнес, цифровой бизнес. Так, по данным на 1 декабря 2019 года доля онлайн-продаж продуктов банка достигла 58%, увеличившись за 2019 год на 16 процентных пунктов. Уже сегодня более 60% всех клиентов банка «Санкт-Петербург» активно используют электронные каналы – это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков.

В качестве планов на 2020 год обозначены прирост корпоративного портфеля не менее чем на 15% и розничного на уровне около 10%, а также рост доли цифрового бизнеса банка не менее чем на 10%.

«2019 год – успешный год для банка «Санкт-Петербург». Банк на протяжении четырёх кварталов демонстрировал стабильные результаты. Безупречная репутация и доверие клиентов, наряду с нашими успехами в реализации обновлённой стратегии, которая уже показала свою эффективность, позволяют нам с уверенностью смотреть в наступающий 2020 год», – отметил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

Сегодня банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших частных банков России с сильным и позитивным брендом, завоевавшим доверие и поддержку клиентов. В банке обслуживается около 2,4 млн частных лиц и более 50 тыс. компаний в 63 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Банк занимает 14 место по объёму активов среди российских банков. Банк гордится занимаемой долей на рынке, долгосрочными отношениями с клиентами, мощной командой профессионалов и своей безупречной репутацией.