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Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом юбилейной XV премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса»

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© Фото: pixabay.com

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В рамках премии ежегодно отмечаются лидеры финансовой сферы, в числе которых ведущие банки, компании и фонды страны.

Банк «Санкт-Петербург» получил национальную премию «Финансовая элита России 2019» в категории «Банки» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса».

Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ Бизнес» было представлено осенью 2019 года, оно разработано в партнёрстве с одним из лидеров среди разработчиков мобильных приложений в России – компанией Touch Instinct. Сегодня мобильный банк для бизнеса является логическим этапом трансформации банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных клиентов. Концепция «БСПБ Бизнес» – банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом.

Корпоративные клиенты уже оценили, что ключевая для бизнеса информация всегда под рукой: уже на старте приложение включает в себя наиболее востребованные операции. Приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Обо всех возможностях мобильного приложения для юридических лиц можно узнать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/mobile/

Премия «Финансовая элита» – одна из старейших на российском рынке. В рамках премии ежегодно отмечаются лидеры финансовой сферы, в числе которых ведущие банки, компании и фонды страны. Вручение премии в каждой подгруппе проходит в основных номинациях: «Гран-при: компания/банк года», «Надёжность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности.

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