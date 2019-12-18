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Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

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© Фото: pixabay.com

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В новом формате «Бизнес-ипотека» доступна представителям малого и среднего бизнеса с осени 2019 года.

Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновлённой программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.

В новом формате «Бизнес-ипотека» доступна представителям малого и среднего бизнеса с осени 2019 года. Среди последних обновлений – увеличение суммы кредитования до 50 млн рублей, срока кредитования до 10 лет, уменьшение минимального первоначального взноса до 20%.

Сегодня недвижимость для предпринимателей по программе «Бизнес-ипотека» от банка «Санкт-Петербург» покупается под залог приобретаемого объекта со ставкой от 12,6% годовых. В рамках «Бизнес-ипотеки» не требуются созаёмщики и поручительства группы компаний, достаточно поручительства собственников-физлиц. Решение по кредиту принимается в течение пяти рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.

Первый кредит «Бизнес-ипотеки» на обновлённых условиях был выдан индивидуальному предпринимателю – представителю малого бизнеса на покупку здания магазина в Калининграде для расширения бизнеса.

«Приобретая недвижимость в собственность, клиент существенно уменьшает свою нагрузку по арендным платежам. Наша цель – сделать продукт, во-первых, выгодным и доступным для большого количества предпринимателей. А во-вторых, мы много работаем на тем, чтобы «Бизнес-ипотека» стала комфортной при её оформлении. У нас большие планы на развитие этого вида кредитования для малого и среднего бизнеса. В ближайшее время мы планируем добавить форму расчётов эскроу для сделок не только на первичном, но и на вторичном рынке недвижимости для юридических лиц», – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о «Бизнес-ипотеке» можно узнать на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/credits/investment/ 

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