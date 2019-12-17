Итоги цифровизации бизнеса банка «Санкт-Петербург»: более 80% операций клиенты проводят в онлайн-каналах

Банк «Санкт-Петербург» подводит предварительные итоги цифровизации бизнеса в 2019 году.По данным на 1 декабря 2019 года более 60% всех клиентов банка «Санкт-Петербург» активно используют электронные каналы – и это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков.

С начала текущего года количество активных пользователей мобильного приложения для частных клиентов выросло на 28%. Доля онлайн-продаж продуктов банка достигла 58%, увеличившись за 2019 год на 16 процентных пунктов.

Банк осенью 2019 года презентовал новое мобильное приложение для юридических лиц. Приложение «БСПБ Бизнес» оценили не только пользователи, но и эксперты рынка. Так, в декабре 2019 года оно признано «Инновацией года» в категории «Финансовые услуги» в рамках премии в области финтеха «Время инноваций». Сегодня приложение «БСПБ Бизнес» является логическим этапом трансформации Банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк, в том числе и для корпоративных клиентов.

«Для банка «Санкт-Петербург» цифровизация – стратегическое направление. Наш банк один из немногих в России, чья деятельность наименее зависима от наличия в регионе физического офиса. И в рамках реализации нашей диджитал-стратегии мы постоянно улучшаем функциональность и эффективность цифровых каналов. С гордостью отмечаю, что нашу работу уже оценили клиенты. Так, сегодня более 80% операций наши клиенты проводят в онлайн-каналах», – прокомментировала заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Более подробно ознакомиться с возможностями мобильного банка для физических лиц можно здесь: https://www.bspb.ru/retail/ibank/mobile/

Обо всех возможностях приложения для юридических лиц можно прочитать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/mobile/