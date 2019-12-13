Банк «Санкт-Петербург» получил премию RETAIL FINANCE AWARDS за лучший розничный продукт

В Москве состоялась ХIII ежегодная церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS 2019 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. К наградам были представлены самые успешные банки и компании 2019 года, работающие на розничном финансовом рынке.

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за залоговые счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт». Залоговые счета – это кардинально новый продукт, разработанный в рамках развития ипотечного кредитования как замена аккредитивам и запущенный Банком «Санкт-Петербург» осенью 2019 года. На данный момент аналогов этому сервису на рынке нет.

«Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы премии и эксперты рынка по достоинству оценили преимущества нашего залогового счёта. Сегодня основная задача банка «Санкт-Петербург» в ипотечном кредитовании является создание таких продуктов и сервисов, которые всецело отвечают потребностям наших клиентов и даже предвосхищают их, опережая время», – отметил вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев, получая заслуженную награду.

О том, что представляет собой продукт «Залоговый счёт», можно узнать на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/bank-account/pledged-account/

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена в 2007 году с целью ежегодно отмечать самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлекать внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла, выделять лучшие практики развития розничного финансового бизнеса. Решение о присуждении премии принимается редакцией журнала The Retail Finance. В процессе принятия решения учитывается как собственное мнение редакции, так и результаты голосования участников профессионального сообщества, которое проводится на сайте журнала. В RETAIL FINANCE AWARDS 2019 года на получение премии было выдвинуто свыше 60 номинантов.