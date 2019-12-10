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Более 70% вкладов клиенты банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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При этом половина онлайн-вкладчиков банка «Санкт-Петербург» – это люди старшего возраста.

Ежемесячно растёт доля вкладов, которые клиенты банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.

Наибольшей популярностью пользуются вклады с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств, их доля составляет более 70%. Средняя сумма вклада, открытого клиентом онлайн, составляет около 450 рублей.

При этом половина онлайн-вкладчиков банка «Санкт-Петербург» – это люди старшего возраста. Это факт говорит о том, что возраст пользователей онлайн-банкинга меняется в сторону увеличения: все больше зрелых людей предпочитают инновационные технологии.

Оформление вкладов через цифровые каналы имеет ряд преимуществ – помимо удобства и комфорта, это еще и выгодно. Так, максимальная ставка по одному из самых популярных на текущий момент вкладов банка «Санкт-Петербург» «Зимний Петербург», открытому в онлайн-канале, составляет 6,5%, а в оффлайн-канале – 6,1%.

«В рамках реализации стратегии, направленной на цифровизацию бизнеса, мы постоянно улучшаем функциональность и эффективность цифровых каналов. До 2022 года мы намерены довести объём вкладов, открытых дистанционно, до 90%. Уже сегодня более 60% клиентов банка «Санкт-Петербург» являются активными пользователями электронных каналов (интернет- и мобильный банки). Это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков», – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о вкладах банка «Санкт-Петербург», которые помогут сохранить и приумножить сбережения, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/deposits/

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