Банк «Санкт-Петербург» станет партнёром Российского экспортного центра в Северо-Западном регионе

6 декабря состоялся визит представителей Российского экспортного центра во главе со старшим вице-президентом РЭЦ Алексеем Кожевниковым в Петербург. В рамках визита РЭЦ совместно с банком «Санкт-Петербург» запустил серию мероприятий в рамках реализации комплексных акселерационных программ для экспортёров.

Так, 6 декабря в банке «Санкт-Петербург» прошёл семинар для бизнеса Северо-Западного региона при участии старшего вице-президента РЭЦ Алексея Кожевникова и других топ-менеджеров Российского экспортного центра. Во время бизнес-семинара клиентам банка были представлены совместные акселерационные программы РЭЦ и банка «Санкт-Петербург», примеры по льготному финансированию экспортёров, по выходу на электронные торговые площадки и другие инструменты государственной финансовой и нефинансовой поддержки во внешнеэкономической деятельности.

Среди участников бизнес-семинара были представители экспортных компаний Петербурга из самых различных отраслей: АО «Азия Авто» (автомобилестроение), ООО «Артис-Агро Экспорт» (сельское хозяйство), АО «Петербургский тракторный завод» (машиностроение), АО «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (IT), ПАО «Российский институт мощного радиостроения» (приборостроение) и пр.

Это мероприятие стало первым шагом в реализации соглашения, подписанного между АО «Российский экспортный центр» и банком «Санкт-Петербург» 14 ноября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Соглашение подписали Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр», и Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург». Документом предусмотрены создание и совместная реализация банком и РЭЦ акселерационных программ, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций.

Комментируя партнёрство РЭЦ и банка «Санкт-Петербург», старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников сказал:

«Хотелось бы отметить, что практика вовлечения финансовых институтов к партнёрству с РЭЦ и к деятельности по поддержке экспортёров установилась с начала 2019 года. При этом сначала это были государственные банки. И это понятно: государственные банки более интегрированы в повестку национальных проектов и госзадач. Но сейчас нам важно вовлекать к партнёрству с РЭЦ именно частные банки – они больше находятся в рынке, они чувствуют клиента, то есть, они более плотно работают с теми, с кем важно работать и РЭЦ. Я надеюсь, что банк «Санкт-Петербург» станет нашим надёжным партнёром в Северо-Западном регионе. Клиенты банка – это огромный рынок для нас, поэтому я с особой радостью хочу отметить зарождающее партнёрство с банком «Санкт-Петербург». У меня огромные ожидания от подписанного соглашения. Уверен, что наша общая инициатива – развернуть акселерационные, образовательные проекты и сервисные экспортные программы для организаций Северо-Запада – перерастёт в первоклассный сервис и в возможность для развития экспортёров».

«Уверен, что партнёрство с РЭЦ станет плодотворным и взаимовыгодным как для банка, который открывает для себя новые направления во внешнеэкономической деятельности, так и для самого РЭЦ, который нашёл в нашем лице надёжного партнёра по поддержке экспортёров на Северо-Западе страны. Также это сотрудничество будет плодотворным и для представителей бизнеса – вместе с РЭЦ в рамках акселерационных программ мы готовы делиться уникальной экспертизой в части развития экспертно-ориентированных компаний», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.