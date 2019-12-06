  • 6 Декабрь 2019
USD 06.12.2019 63.8135 -0.3813
USD ММВБ 22:23 63.6449  
EUR 06.12.2019 70.7245 -0.3841
EUR ММВБ 22:23 70.3481  
Нефть($) 06.12.2019 64.25 +1.29
Нефть(p) 06.12.2019 4100.02 +58.32

Банк «Санкт-Петербург» станет партнёром Российского экспортного центра в Северо-Западном регионе

Автор:


© Фото: Ведомости

Темы дня

В банке «Санкт-Петербург» прошёл семинар для бизнеса Северо-Западного региона при участии старшего вице-президента РЭЦ Алексея Кожевникова и других топ-менеджеров центра.

6 декабря состоялся визит представителей Российского экспортного центра во главе со старшим вице-президентом РЭЦ Алексеем Кожевниковым в Петербург. В рамках визита РЭЦ совместно с банком «Санкт-Петербург» запустил серию мероприятий в рамках реализации комплексных акселерационных программ для экспортёров.

Так, 6 декабря в банке «Санкт-Петербург» прошёл семинар для бизнеса Северо-Западного региона при участии старшего вице-президента РЭЦ Алексея Кожевникова и других топ-менеджеров Российского экспортного центра. Во время бизнес-семинара клиентам банка были представлены совместные акселерационные программы РЭЦ и банка «Санкт-Петербург», примеры по льготному финансированию экспортёров, по выходу на электронные торговые площадки и другие инструменты государственной финансовой и нефинансовой поддержки во внешнеэкономической деятельности.

Среди участников бизнес-семинара были представители экспортных компаний Петербурга из самых различных отраслей: АО «Азия Авто» (автомобилестроение), ООО «Артис-Агро Экспорт» (сельское хозяйство), АО «Петербургский тракторный завод» (машиностроение), АО «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (IT), ПАО «Российский институт мощного радиостроения» (приборостроение) и пр.

Это мероприятие стало первым шагом в реализации соглашения, подписанного между АО «Российский экспортный центр» и банком «Санкт-Петербург» 14 ноября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Соглашение подписали Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр», и Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург». Документом предусмотрены создание и совместная реализация банком и РЭЦ акселерационных программ, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций.

Комментируя партнёрство РЭЦ и банка «Санкт-Петербург», старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников сказал:

«Хотелось бы отметить, что практика вовлечения финансовых институтов к партнёрству с РЭЦ и к деятельности по поддержке экспортёров установилась с начала 2019 года. При этом сначала это были государственные банки. И это понятно: государственные банки более интегрированы в повестку национальных проектов и госзадач. Но сейчас нам важно вовлекать к партнёрству с РЭЦ именно частные банки – они больше находятся в рынке, они чувствуют клиента, то есть, они более плотно работают с теми, с кем важно работать и РЭЦ. Я надеюсь, что банк «Санкт-Петербург» станет нашим надёжным партнёром в Северо-Западном регионе. Клиенты банка – это огромный рынок для нас, поэтому я с особой радостью хочу отметить зарождающее партнёрство с банком «Санкт-Петербург». У меня огромные ожидания от подписанного соглашения. Уверен, что наша общая инициатива – развернуть акселерационные, образовательные проекты и сервисные экспортные программы для организаций Северо-Запада – перерастёт в первоклассный сервис и в возможность для развития экспортёров».

«Уверен, что партнёрство с РЭЦ станет плодотворным и взаимовыгодным как для банка, который открывает для себя новые направления во внешнеэкономической деятельности, так и для самого РЭЦ, который нашёл в нашем лице надёжного партнёра по поддержке экспортёров на Северо-Западе страны. Также это сотрудничество будет плодотворным и для представителей бизнеса – вместе с РЭЦ в рамках акселерационных программ мы готовы делиться уникальной экспертизой в части развития экспертно-ориентированных компаний», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Элитный Каменный остров: пять самых красивых особняков

    Тихий уголок Петербурга, где можно прогуляться среди природы, посмотреть на старинные дачи, хорошо отдохнуть и сделать интересные фотографии.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

    Небольшое строение на улице Академика Крылова в своё время было дачей нескольких богатых родов, молочной фермой, школой и больницей. Рассказываем, кто такой «Попо», при чём тут Пушкин, Блок, Шерлок Холмс, цветы и готика.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram