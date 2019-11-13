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Банк «Санкт-Петербург» внедрил автоматическую оплату счетов в интернет и мобильном банке

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© Фото: pixabay.com

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Автоплатеж по выставленному счёту можно подключить из раздела «Подписки» в интернет-банке и мобильном приложении БСПБ.

В интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» теперь можно оформлять подписки на счета и оплачивать их автоматически. Достаточно, чтобы на счёте в нужное время была нужная сумма – и все действия по оплате возьмёт на себя банк.

Автоплатеж по выставленному счёту можно подключить из раздела «Подписки» в интернет-банке и мобильном приложении БСПБ. При подключении услуги клиент указывает свой лицевой счет или номер телефона, выбирает дату и максимально возможную сумму списания. Поступивший от поставщика услуг счёт оплачивается автоматически, а банк информирует об этом клиента с помощью sms или push-уведомления. Если сумма платежа больше максимальной, банк сообщит об этом клиенту и не будет осуществлять оплату счета без специального указания.

Ещё одна новая возможность – это запрос начисления по месяцам: при вводе лицевого счета или номера телефона и месяца оплаты клиент нажимает кнопку «Запросить начисления» и видит сумму к оплате из квитанции и, при наличии, дополнительные опциональные услуги. Также клиенту доступен сервис заполнения показаний счетчиков и информативно приведены предыдущие показания по каждому из них.

На данный момент банк «Санкт-Петербург» уже реализовал возможность подключения автоплатежа трём крупным компаниям из сферы ЖКХ: ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром межрегионгаз», ГУП ВЦКП. Список организаций ЖКХ, доступных для автоматической оплаты с услугой «Автоплатеж», будет расширяться.

«Развитие онлайн-сервисов является стратегической задачей банка «Санкт-Петербург», который сегодня строит диджитальный банк. Помимо лёгкости и удобства наши дистанционные сервисы дают клиентам и ощутимую выгоду – как в деньгах, так и в экономии своего времени. Так, благодаря новому сервису, клиенты смогут не только вовремя оплачивать свои счета, но и видеть полную картину: предыдущие счета и платежи, показания счётчиков. И банк не берёт за эти сервисы комиссии, – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Совершенствуя онлайн-сервисы, внедряя новые технологии, мы хотим, чтобы мобильный и интернет-банк «Санкт-Петербурга» стал настоящим помощником наших клиентов не только при решении финансовых, но и бытовых вопросов. Наши стремления уже высоко оценены потребителями – более 50% клиентов банка «Санкт-Петербург» активно используют дистанционные каналы (интернет- и мобильный банки) – и это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков».

Более подробно ознакомиться с возможностями приложения можно здесь https://www.bspb.ru/retail/ibank

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