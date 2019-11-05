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Клиенты банка «Санкт-Петербург» предпочитают вкладывать свои сбережения в долгосрочные депозиты в рублях без дополнительных возможностей

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Более половины вкладчиков банка – это люди старшего возраста. Средняя сумма вложенных одним клиентом средств составляет немногим более одного миллиона рублей.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» провели исследование и выяснили, как за последние годы изменились предпочтения клиентов, вкладывающих средства в банковские депозиты.

В последние 3,5 года наблюдается рост спроса на рублевые депозиты сроком от 1 года, так, доля таких вкладов в портфеле банка «Санкт-Петербург» увеличилась с 30% в конце 2015 года до 54% в сентябре 2019 года. Впрочем, это неудивительно: продолжается снижение ключевой ставки ЦБ, что напрямую отражается и на падении ставок по вкладам.

При этом клиенты банка «Санкт-Петербург» предпочитают вклады с минимальным количеством опций: почти 90% открытых в банке депозитов не предусматривает таких возможностей, как, например, досрочное изъятие или возможность пополнения. Это связано с более высокой доходностью простых срочных вкладов без дополнительных опций.

Традиционно более половины вкладчиков банка – это люди старшего возраста. Лишь около трети таких клиентов – мужчины, но распределение объёмов вложенных средств между мужчинами и женщинами практически равное (50% на 50%), что говорит о том, что у мужчин «средний чек» по вкладу выше (в ~1.6 раза). Средняя сумма вложенных одним клиентом средств составляет немногим более одного миллиона рублей.

Рост спроса на рублевые депозиты в 2019 году особенно выделяется на фоне падения популярности вкладов в валюте. При том, что ещё несколько лет назад, в течение финансового кризиса 2014-15 годов произошёл значительный прирост доли вкладов в иностранной валюте: с 26% до 36%. Рост был обусловлен как валютной переоценкой уже имевшихся депозитов, так и притоком новых вкладчиков.

«Сегодня мы связываем изменение структуры срочности по вновь открываемым вкладам с желанием наших клиентов зафиксировать текущую ставку на продолжительный срок, – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Мы также полагаем, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем, поскольку, по нашим прогнозам, ключевая ставка продолжит постепенно снижаться вплоть до 2021 года».

Стоит отметить и существенное падение спроса на депозиты в евро: их доля в портфеле банка снизилась с 16% в 2014 году до 5% в 2019 году. Это обусловлено сохраняющимися с 2014 года отрицательными ставками Европейского Центрального банка и повышением Банком России нормативов Фонда обязательного резервирования, в связи с чем многие банки снизили ставки по депозитам в евро до 0,01%, а ряд игроков и вовсе прекратил приём вкладов в этой валюте. Часть клиентов банка перешла на депозиты в долларах США, однако доходность долларовых вкладов невысока на фоне сравнительно стабильных курсов валюты, из-за чего темпы роста вкладов в иностранной валюте ниже, чем по рублевым депозитам. Для валютных депозитов также свойственен повышенный спрос на сроки от 1 года, так как на длительные сроки банки предлагают наилучшие условия для вложений.

Аналитики банка приводят несколько финансовых советов, которые помогут вкладчику оптимально распорядиться деньгами. «Составляйте портфель депозитов на случай, если вам экстренно понадобятся деньги. Храните основную сумму вложений на депозите с максимальной ставкой, а какую-то часть – на сберегательном счёте или депозите с возможностью снятия и пополнения. Тогда вам не придётся расторгать основной депозит, и вы не потеряете процентные доходы по нему, – отмечает Дмитрий Алексеев. – Для долгосрочных накоплений имеет смысл открыть депозиты в нескольких валютах, чтобы обезопасить себя от риска валютных колебаний. Ставки по депозитам в евро сейчас довольно низкие, поэтому в качестве основной иностранной валюты для накоплений стоит рассматривать доллары США».

Подробнее о вкладах банка «Санкт-Петербург», которые помогут сохранить и приумножить сбережения, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/deposits/

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