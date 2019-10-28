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Держатели Единых карт петербуржца стали в 20 раз чаще оплачивать картой проезд в метро

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© Фото: Instagram / @laggingmvps

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По количеству транзакций по ЕКП метрополитен уверенно держит лидерскую позицию среди всех торгово-сервисных предприятий.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» выяснили, что клиенты банка – владельцы Единых карт петербуржца в сентябре 2019 года оплачивали проезд в петербургском метрополитене банковским приложением ЕКП в 20 раз чаще, чем в августе.

По прогнозам, в октябре количество проходов в метро по карте ещё как минимум удвоится. По количеству транзакций по ЕКП метрополитен уверенно держит лидерскую позицию среди всех торгово-сервисных предприятий.

В сентябре по сравнению с августом в три раза выросло число активных пользователей банковского приложения Единой карты петербуржца – то есть тех, кто пользуется своей картой для оплаты покупок. При этом большинство транзакций по карте совершается в тех торгово-сервисных предприятиях, которые предоставляют скидки и бонусы держателям карт в рамках программы лояльности ЕКП.

«Число владельцев ЕКП неуклонно растёт, но самое ценное то, что активными темпами растёт количество и объём транзакций по картам. Значит, петербуржцы оценили удобство и выгоду единой карты, – отмечает первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. – Во многом это заслуга администрации города, которая приложила максимум усилий, чтобы сделать карту удобной, выгодной и наполненной различными функциями. В программу лояльности для держателей ЕКП уже сейчас входят многие популярные петербургские торговые и сервисные сети. Кроме того, наши клиенты-владельцы ЕКП могут пользоваться преимуществами программы лояльности платежной системы «Мир» «Привет, мир!» и программы лояльности банка «Ярко», чем ещё увеличат выгоду от своих покупок».

Подробнее о Единой карте петербуржца – на сайте банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/retail/cards/ekp/?bspb_param=analytics-btn-ekp

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