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Банк «Санкт-Петербург» внедрил лёгкий факторинг

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Лёгкий факторинг предполагает полностью электронный документооборот.

Банк «Санкт-Петербург» начал оказывать услуги факторингового финансирования по облегченной схеме совместно с факторинговой компанией ООО «Первое Факторинговое Агентство» (ПФА) и платформой light-version.com.

Факторинг – это финансирование под уступку прав денежных требований, регулируемое 43 главой ГК РФ. Стандартное факторинговое финансирование, получаемое клиентом, требует существенных затрат на организацию документооборота. Клиент предоставляет значительный набор документов для рассмотрения (балансы, отчёты за 5 отчётных периодов, справки из банков, расшифровки балансовых счетов), подписывает договор, получает подпись покупателя на уведомлении, а также предоставляет банку пакет документов по каждой поставке: накладную, акт, УПД или счёт-фактуру. Банк, получив документы, проверяет их и через несколько дней, при правильном оформлении всех документов, предоставляет финансирование в размере до 90% от осуществленной поставки.

При лёгком факторинге схема работы другая:

1. Клиент оставляет заявку на факторинг на платформе light-version.com в электронном виде (3 минуты).

2. Light-version проводит все проверки и готовит договор факторинга (1 рабочий день).

3. Клиенту достаточно подписать договор существующей ЭЦП (0,5 минут).

4. Light-version самостоятельно уведомит дебитора и настроит получение данных о поставках клиента.

5. По мере поставок клиенту достаточно в личном кабинете light-version.com отметить поставки, за которые клиент хочет получить деньги.

6. Если отметить поставки до 12:00, то факторинговая компания в этот же день перечислит 100% суммы поставки за вычетом минимальной комиссии.

Лёгкий факторинг предполагает полностью электронный документооборот. Всю работу по уведомлению покупателя возьмёт на себя платформа light-version.com. Данные о выполненных поставках в автоматическом режиме отразятся в личном кабинете клиента на платформе light-version.com. Клиент получает от факторинговой компании всю сумму, которую ему должен покупатель.

Комиссия за факторинговое финансирование составит от 0,2% от суммы поставки за весь срок отсрочки. Никаких дополнительных комиссий не предусмотрено. По статистике, использование факторинга позволяет клиентам получать финансирование в объёме в 3 раза больше и по стоимости на 50% дешевле, чем традиционное кредитование.

«Наша компания воспользовалась услугой лёгкого факторинга сразу, как только она появилась на рынке, – отметил генеральный Директор ООО «Виллмарт» Марат Султанов – По нашему впечатлению, это так же просто, как ранняя оплата, которой мы пользовались ранее. Как только наша компания осуществляет поставку, на следующий день мы видим эти поставки в своём личном кабинете. Всё, что требуется для получения денег,  –это нажать несколько клавиш и оплатить комиссию. Мы получаем все деньги, которые нам должен покупатель, сразу. Без лёгкого факторинга нам пришлось бы ждать оплаты поставки в течение 70 дней. Очень удобно, всем рекомендую».

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