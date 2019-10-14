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Более 90% платежей петербуржцы совершают в интернете

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© Фото: pixabay.com

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При этом специалисты прогнозируют рост этой доли до конца года ещё на 1-2%.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» подсчитали долю платежей, которые клиенты банка совершают с помощью удалённых каналов (интернет-банк, мобильное банковское приложение), и выяснили, что на сегодняшний день 91% всех платежей клиентов в банке составляют онлайн платежи.

За последние три года доля удалённых платежей неуклонно росла и составляла 77,5% в 2017 году, 83% – в 2018 и 91% – в 2019 на сегодняшний день. При этом специалисты прогнозируют рост этой доли до конца года ещё на 1-2%.

В среднем на регулярные платежи петербуржцы тратят 3600 – 4700 рублей в месяц. 7 из 10 платежей в мобильном приложении – оплата сотовой связи. В интернет-банке доля сотовых платежей составляет 49%. 39% платежей в интернет-банке – это платежи за жилищно-коммунальные услуги, соответствующая цифра для мобильного приложения – 14%. По данным аналитиков, в части оплаты услуг ЖКХ максимальная активность клиентов банка приходится на 18-20 число каждого месяца.

Максимальная сумма платежа через цифровые каналы банка «Санкт-Петербург» была проведена в рамках реализованного проекта приёма платежей в адрес автодилеров и составила 1 665 000 рублей.

«Рост популярности онлайн платежей можно объяснить двумя причинами, – говорит вице-президент-директор Департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Во-первых, это удобно. Человеку не нужно никуда ходить, стоять в очереди. Достаточно просто зайти в свой личный кабинет клиента банка. Кроме того, за последнее время технологии, облегчающие жизнь, стали ещё более продвинутыми – например, теперь можно легко заплатить по QR-коду, при этом руками ничего заполнять не нужно – вся информация считывается и вставляется в платеж автоматически: и сумма, и пени, и месяц, за который платишь. Во-вторых, это экономит деньги. В среднем, если полностью перейти на онлайн-платежи, за год можно сэкономить 800 – 1000 рублей».

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