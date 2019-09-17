Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объёме 16 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на три года.

«Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» являются давними партнерами. Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с «Группой ЛСР» – крупнейшей девелоперской компанией, вносящей огромный вклад в развитие крупнейших городов нашей страны, улучшение их социальной инфраструктуры и повышение качества жизни миллионов россиян», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.