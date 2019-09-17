  • 18 Сентябрь 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 15:21 64.1664  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 15:21 70.9205  
Нефть($) 18.09.2019 64.33 +0.52
Нефть(p) 18.09.2019 4238.75 +78.13

Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объёме 16 млрд рублей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Наблюдательный совет банка одобрил кредиты сроком на три года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на три года.

«Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» являются давними партнерами. Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с «Группой ЛСР» – крупнейшей девелоперской компанией, вносящей огромный вклад в развитие крупнейших городов нашей страны, улучшение их социальной инфраструктуры и повышение качества жизни миллионов россиян», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Память о подвиге: обелиск городу-герою Ленинграду на площади Восстания

    Как возводили один из главных монументов в центре Петербурга и почему его называют «штык в горле Невского проспекта».

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei
    05.09.19
    Как быстро получить кредит под залог недвижимости?
    02.09.19
    Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать
    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram