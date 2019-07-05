  • 5 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 19:20 63.8333  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 19:20 71.6029  
Нефть($) 05.07.2019 64.10 +1.17
Нефть(p) 05.07.2019 4142.87 +82.89

Банк «Санкт-Петербург» принял делегатов Ассоциации банков Индонезии

Автор:


© Фото: Е. Кузьмина / Ведомости

Темы дня

Делегатами стали члены правлений крупных индонезийских банков.

4 июля в Северной столице банк «Санкт-Петербург» принял делегацию топ-менеджеров Индонезии из банковского и академического секторов. Встреча состоялась в рамках ознакомительной поездки топ-менеджеров индонезийских банков в Россию, организованной Ассоциацией банков Индонезии при поддержке Ассоциацией банков России.

Делегатами стали члены правлений крупных индонезийских банков, включая генеральных, финансовых директоров, а также представители руководства Ассоциации банков Индонезии. Участники поездки высказали пожелание посетить ведущий российский банк, работающий в Петербурге, и руководство банка «Санкт-Петербург» пошло навстречу пожеланиям коллег, организовав прием делегации в головном здании банка на Малоохтинском проспекте, 64.

В ходе встречи заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин рассказал иностранным коллегам о Петербурге, об основных сферах развития региона и роли банка «Санкт-Петербург» в его экономике.

Банкиры обсудили текущую ситуацию в российском банковском секторе, рассмотрели принципы ведения успешного бизнеса коммерческого банка в России. Особенный интерес у индонезийских коллег вызвали успехи банка в сфере привлечения депозитов от жителей региона, принципы риск-менеджмента, а также цифровые проекты банка.

«Для нашего банка стало большой честью принимать коллег из Индонезии и представить, таким образом, Петербург на международном финансовом рынке. Надеемся, эта встреча позволит нашим гостям сформировать самое положительное мнение о российском банковском секторе, результатом чего станет установление плодотворных двусторонних отношений между банками России и Индонезии», – отметил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Один из старейших в Петербурге: история Красного моста через Мойку

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какого цвета раньше была переправа и что отличает ее от других мостов.

    читать далее →

    Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

    Яйцо с горошком, бутерброды с килькой и заливное – «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно попробовать классические блюда из СССР.

    читать далее →

    Волны, волны: морские музеи Петербурга

    Попасть внутрь подводной лодки, побывать на символе Октябрьской революции и узнать о быте моряков. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие морские музеи Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович
    24.06.19
    Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co
    21.06.19
    Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества
    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram