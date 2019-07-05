Банк «Санкт-Петербург» принял делегатов Ассоциации банков Индонезии

4 июля в Северной столице банк «Санкт-Петербург» принял делегацию топ-менеджеров Индонезии из банковского и академического секторов. Встреча состоялась в рамках ознакомительной поездки топ-менеджеров индонезийских банков в Россию, организованной Ассоциацией банков Индонезии при поддержке Ассоциацией банков России.

Делегатами стали члены правлений крупных индонезийских банков, включая генеральных, финансовых директоров, а также представители руководства Ассоциации банков Индонезии. Участники поездки высказали пожелание посетить ведущий российский банк, работающий в Петербурге, и руководство банка «Санкт-Петербург» пошло навстречу пожеланиям коллег, организовав прием делегации в головном здании банка на Малоохтинском проспекте, 64.

В ходе встречи заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин рассказал иностранным коллегам о Петербурге, об основных сферах развития региона и роли банка «Санкт-Петербург» в его экономике.

Банкиры обсудили текущую ситуацию в российском банковском секторе, рассмотрели принципы ведения успешного бизнеса коммерческого банка в России. Особенный интерес у индонезийских коллег вызвали успехи банка в сфере привлечения депозитов от жителей региона, принципы риск-менеджмента, а также цифровые проекты банка.

«Для нашего банка стало большой честью принимать коллег из Индонезии и представить, таким образом, Петербург на международном финансовом рынке. Надеемся, эта встреча позволит нашим гостям сформировать самое положительное мнение о российском банковском секторе, результатом чего станет установление плодотворных двусторонних отношений между банками России и Индонезии», – отметил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.