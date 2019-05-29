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Выручка сети оптоклубов «РЯДЫ» в первом квартале увеличилась на 9%, за прошлый год показатель вырос в полтора раза

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© Фото: vk.com/ryady

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Средний чек в первом квартале составил 3172 рубля, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале этого года выручка сети оптоклубов «РЯДЫ» составила 1,9 млрд руб, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2018 года темпы роста были значительно выше – выручка ретейлера составила 8 млрд руб, что на 46% больше, чем в 2017 году. В этом году этот показатель должен превысить 10 млрд рублей.

Наибольшую долю в росте выручки в первом квартале принес оптоклуб в подмосковных Мытищах, отмечает гендиректор сети Елена Стрельцова. При этом в прошлом году наибольший прирост (66% в структуре общего роста выручки) обеспечили оптоклубы, открытые в 2017-2018 годах. Сопоставимые продажи (показатель LFL) в первом квартале выросли примерно на 3%. В прошлом году LFL составил 18%, что по-прежнему остается лучшим показателем для рынка продуктовой розницы.

Средний чек в первом квартале составил 3172 рубля, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель планомерно увеличивается. В 2018 году он составил 2877 рублей, увеличившись на 8%.

Важным достижением последнего года работы для «РЯДОВ» стал выход за пределы «домашнего» рынка Петербурга и Ленобласти – сеть открыла оптоклуб в подмосковных Мытищах.

Стрельцова также отмечает, что в прошедшем году компания смогла отточить уникальную для российского рынка бизнес-модель «РЯДОВ» – лоукостер клубного формата. «Все наши оптоклубы, за исключением открывшегося только прошлым летом в Мытищах, вышли в операционную прибыльность. Мы добились устойчивого среднего показателя SKU по сети в 4000 наименований, который и закладывался в нашу бизнес-модель. Это позволяет снижать издержки и предлагать потребителям лучшие цены. Конечно, работа над ассортиментом будет продолжаться всегда, но это уже скорее из разряда тонких настроек. Можно сказать точно – по уровню цен мы опережаем основных конкурентов. Стоимость продуктовой корзины в «РЯДАХ» на 3-7% ниже, чем в сетях гипермаркетов», – говорит она.

Переход на клубный формат прошел, как планировалось – в клуб «РЯДОВ» активно вступают новые члены. В первом квартале программы лояльности приобрели почти 20 тыс. человек.

«В начале этого года «РЯДЫ» сделали важный шаг – полностью перешли на формат «100% клуб». Мы представили рынку продукт в том виде, в котором он изначально задумывался основателями – первый в России лоукостер клубного формата. И даже если с не совсем доработанным форматом мы добивались рекордных для рынка показателей роста и успешно развивали сеть, то после перехода на «100% клуб» развитие пойдет еще быстрее. Если говорить о планах на этот год, то я ожидаю роста выручки примерно до 10 млрд рублей».

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