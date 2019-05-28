Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей

Ключевые показатели (данные Консолидированной отчетности по МСФО за 1 квартал 2019 года):

• Выручка основного бизнеса за 1 квартал 2019 года выросла на 11.3% и составила 7.0 млрд рублей;

• Чистый процентный доход за 1 квартал 2019 года составил 5.7 млрд рублей (+13.5% по сравнению с 1 кварталом 2018 года);

• Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2019 года составил 1.4 млрд рублей (+2.8% по сравнению с 1 кварталом 2018 года);

• Розничный кредитный портфель вырос с начала 2019 года на 4.5% и составил 88.2 млрд рублей.

Комментарии Александра Савельева, председателя правления банка: «Мы показали хорошие результаты в основном банковском бизнесе, где прирост выручки составил 11%. Этот тренд позволяет нам быть уверенными в любой рыночной ситуации. Кроме того, активный рост розничного кредитования позволил банку досрочно выполнить стратегическую цель 2020 года по достижению 25-процентной доли физических лиц в кредитном портфеле».

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 апреля 2019 года банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 апреля 2019 года в банке обслуживается 2 120 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 360 000; количество банкоматов – 800 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 165 000 человек.

Обзор финансовых результатов за 1 квартал 2019 года

Чистый процентный доход за 1 квартал 2019 года составил 5.7 млрд рублей (+13.5% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). По сравнению с 1 кварталом 2018 года, объем процентных доходов вырос на 17.2%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 67.4%, которые выросли в течение 1 квартала 2019 года на 10.5%. Процентные расходы выросли на 20.3%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов выросли на 16.5% (34.5% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов выросли на 2.3% (18.6% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3.8% (по итогам 1 квартала 2018 года – 3.6%).

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2019 года составил 1.4 млрд рублей, что выше результата 1 квартала 2018 года на 2.8%. По сравнению с 1 кварталом 2018 года, прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 4.3% (41.9% комиссионных доходов), прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания – 5.3% (40.2% комиссионных доходов).

Убыток от операций на финансовых рынках за 1 квартал 2019 года составил 0.6 млрд рублей (доход 0.4 млрд рублей за 1 квартал 2018 года). Убыток от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 0,4 млрд рублей, потери от операций с ценными бумагами составили 0,2 млрд рублей.

Выручка за 1 квартал 2019 года составила 6.9 млрд рублей (-3.8% по сравнению с 1 кварталом 2018 года).

Отношение издержек к доходам за 1 квартал 2019 года составило 51.3% (41.0% за 1 квартал 2018 года). Операционные расходы банка за 1 квартал 2019 года составили 3.6 млрд рублей, увеличившись на 20.3% по сравнению с результатом за 1 квартал 2018 года.

Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублей (-30.6% по сравнению с результатом за 1 квартал 2018 года). Рентабельность капитала (ROАE) за 1 квартал 2019 года составила 6.9% (10.6% в 1 квартале 2018 года).

На 1 апреля 2019 года активы банка составили 651.0 млрд рублей (-3.3% по сравнению с 1 января 2019 года).

Обязательства. На 1 апреля 2019 года объем средств клиентов составил 405.3 млрд рублей (-2.3% по сравнению с 1 января 2019 года). На 1 апреля 2019 года 59.7% средств клиентов составили средства физических лиц, 40.3% – средства корпоративных клиентов. Объем средств физических лиц снизился по сравнению с 1 января 2019 года на 2.9% и составил 241.8 млрд рублей, объем средств юридических лиц снизился за 1 квартал 2019 года на 1.3% до 163.5 млрд рублей.

Капитал. На 1 апреля 2019 года собственные средства банка составили 76.0 млрд рублей (+0.5% по сравнению с 1 января 2019 года). Капитал банка составил 91.9 млрд рублей (+0.1% по сравнению с 1 января 2019 года). По состоянию на 1 апреля 2019 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17.6%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 13.8%.

На 1 апреля 2019 года кредитный портфель до вычета резервов составил 335.3 млрд рублей (-1.0% по сравнению с 1 января 2019 года). 75.0% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 25.0% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 1.9% и составил 278.9 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 4.5% и составил 88.2 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 квартал 2019 года выросли на 4.2%, потребительские выросли на 4.7%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 8.2%.

Качество кредитного портфеля. На 1 апреля 2019 года доля проблемной задолженности составила 10.6% (10.8% на 1 января 2019 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 9.9% (9.7% на 1 января 2019 года). За 1 квартал 2019 года отчисления в резервы составили 1.7 млрд рублей. Объем списаний за 1 квартал 2019 года составил 1.6 млрд рублей.

Финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2019 года Вы можете найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/