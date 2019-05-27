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Банк «Санкт-Петербург» выдаст 120 млн долларов ГК «Содружество» для увеличения объемов российского экспорта сельскохозяйственной продукции

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© Фото: pixabay.com

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ГК «Содружество» является крупнейшим переработчиком семян масличных культур в странах СНГ и Европы.

Банк «Санкт-Петербург» в течение 2019 года выдаст ГК «Содружество» кредит в размере 120 млн долларов сроком на 18 месяцев. Сделка проходит при государственной поддержке в виде обеспечения кредита страхованием ЭКСАР в размере 90% от суммы кредита, а также за счет субсидии РЭЦ, выданной банку в соответствии с государственной программой поддержки несырьевого экспорта.

ГК «Содружество» – агропромышленная группа, основанная в 1994 году. Является крупнейшим переработчиком семян масличных культур в странах СНГ и Европы. По объемам продаж компания является одним из основных экспортеров в страны Северной, Центральной, Восточной Европы, а также Юго-Восточной Азии, Африки и Среднего Востока.

Вячеслав Ермолин, вице-президент, банка «Санкт-Петербург»: «Мы уверены, что новая кредитная линия в объеме порядка 8 млрд рублей позволит компании, выпускающей конкурентоспособную продукцию для мировых рынков, продолжить успешное развитие на международной арене. Сотрудничество с ГК «Содружество» – еще один пример сложной многосторонней работы банка «Санкт-Петербург» с игроками международного уровня в рамках поддержки ВЭД, встающий в ряд со сделками с такими компаниями как КАМАЗ, авиакомпания «Россия», ГК «Возрождение»».

Александр Шендерюк-Жидков, директор ООО Управляющая компания «Содружество»: «Группа компаний «Содружество» стала одной из первых российских экспортеров, которая воспользовалась кредитно-страховой поддержкой ЭКСАРа. Еще в 2015 году был застрахован кредит на 150 млн долларов для целей оплаты наших экспортных поставок. Мы рады, что банком-кредитором по сегодняшнему проекту является банк «Санкт-Петербург», наш надежный партнер с 2012 года. ГК «Содружество», в том числе, благодаря подобным инструментам из года в год наращивает объемы экспорта и в 2018 году экспортировала продукции почти на 1,2 млрд. долларов. Наша продукция сертифицирована на всех ведущих рынках и нас отличает неизменно высокое качество и возможность поставки товара точно в срок по всему миру.

С помощью кредитных средств банка мы открываем для себя новые рынки. Так, в прошлом году мы начали продавать свои товары в 20 новых стран и на сегодняшний день география экспорта ГК «Содружество» охватывает более чем 50 стран. Уверены, что с развитием поддержки со стороны РЭЦ и расширением взаимоотношений с банком «Санкт-Петербург» вклад ГК «Содружество» в достижение стратегических показателей по экспорту продукции АПК России станет еще более весомым».

Андрей Слепнев, генеральный директор РЭЦ: «Мы намерены наращивать объемы поддержки АПК, сотрудничество с ГК «Содружество» – одной из крупнейших компаний отрасли – станет важным шагом в этом направлении. В ближайшие годы усилия РЭЦ в аграрной сфере будут направлены на содействие реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», фокус – на наиболее перспективных рынках Китая, Персидского залива, АТР и Африки. Уже в текущем году в отрасли должен быть запущен механизм соглашений о повышении конкурентоспособности, который, как планируется, обеспечит наиболее динамично развивающимся организациям АПК доступ к широкой линейке инструментов поддержки».

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