  • 24 Май 2019
USD 22.05.2019 64.5372 +0.0484
USD ММВБ 12:19 64.6418  
EUR 22.05.2019 71.9654 +0.0023
EUR ММВБ 12:19 72.2994  
Нефть($) 24.05.2019 68.60 +0.99
Нефть(p) 24.05.2019 4427.25 +67.16

Дмитрий Шагардин назначен генеральным директором УК «БСПБ Капитал» и займется расширение деятельности УК в приоритетных регионах

Автор:

Темы дня

ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Дмитрий Шагардин, ранее занимавший позицию исполнительного директора, возглавил управляющую компанию «БСПБ Капитал». Кадровое решение связано со стратегической задачей усилить позиции управляющей компании в текущих регионах присутствия банка «Санкт-Петербург».

ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вхождение в капитал управляющей компании банк осуществил в рамках реализации стратегии по расширению линейки инвестиционных продуктов для частных клиентов.

Драйвером развития бизнеса в 2019-2020 годах станет расширение деятельности по доверительному управлению активами в сегменте состоятельных клиентов, запуск ОПИФов и инвестиционного консультирования, усиление позиций в сегменте ЗПИФ. Также одним из перспективных направлений бизнеса является управление зарубежными активами клиентов.

Глава дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов: «Одним из стратегических приоритетов Банка является высокий уровень обслуживания состоятельных клиентов, для этого расширяется продуктовый ряд и развивается направление управления активами. Мы ожидаем от «БСПБ Капитал» серьезной отдачи, особенно в регионах присутствия – Петербурге и Калининграде, а также активного продвижения на московском рынке. С начала работы управляющей компании уже в структуре банка «Санкт-Петербург» с осени 2016 года произошло увеличение объема активов под управлением «БСПБ Капитал» почти в четыре раза – с 4,2 млрд до 15,7 млрд рублей».

Генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин: «Мы видим стабильный высокий спрос на услуги «БСПБ Капитал», что находит отражение в значительном приросте активов под управлением компании. По данным на январь 2019 года, «БСПБ Капитал» вошла в ТОП-5 крупнейших управляющих компаний СЗФО. В конце 2018 года под управление УК перешли 3 открытых паевых инвестиционных фонда (ОПИФ) c более 3 тыс. пайщиков. Это новое для нас направление бизнеса. Моей главной задачей является наращивание качественного портфеля активов, расширение линейки инвестиционных продуктов, продолжении работы по диджитализации услуг и повышению доли удаленного обслуживания клиентов. Тандем с сильным акционером, сильная и опытная команда, близость к клиентам, диверсифицированная структура бизнеса и здоровый консерватизм - в этом заложена основа успешного развития управляющей компании».

Дмитрий Шагардин более 10 лет работал в индустрии управления активами на финансовых рынках, пройдя карьерный путь от аналитика до руководителя блока управления активами в крупнейших брокерских и управляющих компаниях Северо-Западного региона. Дмитрий Шагардин родился в 1985 году в г. Сургуте Тюменской области. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (кафедра денег и ценных бумаг). Имеет степень бакалавра, полученную в университете им. Пьер-Мендес Франса в Гренобле, Франция.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    От Эльдара Рязанова до Алексея Балабанова: места Петербурга из знаменитых фильмов

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает и показывает, где в городе на Неве снимали сцены из «Брата», «Питер FM» и других известных картин.

    читать далее →

    Ароматы Кавказа: лучшие грузинские рестораны Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают лучшие хачапури, харчо и хинкали в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram