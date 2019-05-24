Дмитрий Шагардин назначен генеральным директором УК «БСПБ Капитал» и займется расширение деятельности УК в приоритетных регионах

Дмитрий Шагардин, ранее занимавший позицию исполнительного директора, возглавил управляющую компанию «БСПБ Капитал». Кадровое решение связано со стратегической задачей усилить позиции управляющей компании в текущих регионах присутствия банка «Санкт-Петербург».

ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вхождение в капитал управляющей компании банк осуществил в рамках реализации стратегии по расширению линейки инвестиционных продуктов для частных клиентов.

Драйвером развития бизнеса в 2019-2020 годах станет расширение деятельности по доверительному управлению активами в сегменте состоятельных клиентов, запуск ОПИФов и инвестиционного консультирования, усиление позиций в сегменте ЗПИФ. Также одним из перспективных направлений бизнеса является управление зарубежными активами клиентов.

Глава дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов: «Одним из стратегических приоритетов Банка является высокий уровень обслуживания состоятельных клиентов, для этого расширяется продуктовый ряд и развивается направление управления активами. Мы ожидаем от «БСПБ Капитал» серьезной отдачи, особенно в регионах присутствия – Петербурге и Калининграде, а также активного продвижения на московском рынке. С начала работы управляющей компании уже в структуре банка «Санкт-Петербург» с осени 2016 года произошло увеличение объема активов под управлением «БСПБ Капитал» почти в четыре раза – с 4,2 млрд до 15,7 млрд рублей».

Генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин: «Мы видим стабильный высокий спрос на услуги «БСПБ Капитал», что находит отражение в значительном приросте активов под управлением компании. По данным на январь 2019 года, «БСПБ Капитал» вошла в ТОП-5 крупнейших управляющих компаний СЗФО. В конце 2018 года под управление УК перешли 3 открытых паевых инвестиционных фонда (ОПИФ) c более 3 тыс. пайщиков. Это новое для нас направление бизнеса. Моей главной задачей является наращивание качественного портфеля активов, расширение линейки инвестиционных продуктов, продолжении работы по диджитализации услуг и повышению доли удаленного обслуживания клиентов. Тандем с сильным акционером, сильная и опытная команда, близость к клиентам, диверсифицированная структура бизнеса и здоровый консерватизм - в этом заложена основа успешного развития управляющей компании».

Дмитрий Шагардин более 10 лет работал в индустрии управления активами на финансовых рынках, пройдя карьерный путь от аналитика до руководителя блока управления активами в крупнейших брокерских и управляющих компаниях Северо-Западного региона. Дмитрий Шагардин родился в 1985 году в г. Сургуте Тюменской области. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (кафедра денег и ценных бумаг). Имеет степень бакалавра, полученную в университете им. Пьер-Мендес Франса в Гренобле, Франция.