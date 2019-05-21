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Банк «Санкт-Петербург» запустил акцию «Бизнесу лучше здесь»

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© Фото: Е. Кузьмина / Ведомости

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Чтобы стать участником акции, достаточно зарезервировать счет онлайн в Личном кабинете на сайте банка.

В банке «Санкт-Петербург» стартовала акция для предпринимателей «Бизнесу лучше здесь». Теперь вы можете бесплатно открыть расчетный счет и получить бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты MasterCard.

«Мы как городской банк для бизнеса стремимся не только объединить предпринимателей Петербурга с помощью серий неформальных встреч «Лучше здесь», но и предоставить им выгодные условия обслуживания», – комментирует вице-президент банка Вячеслав Ермолин.

Помимо бесплатного открытия счета и корпоративной карты Mastercard, вы получаете два месяца бесплатного ведения счета, подключение и два месяца обслуживания интернет-банка, 50 внешних переводов и неограниченное число внутренних переводов. Таким образом, акция позволит предпринимателям уже на старте оценить все плюсы обслуживания в надёжном современном банке на привлекательных условиях.

Чтобы стать участником акции, достаточно зарезервировать счет онлайн в Личном кабинете на сайте банка. Подробнее об акции – promo.bspb.ru/zero и по телефону /812/ 332 7878

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