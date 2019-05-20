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Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Кристина Миронова победила в конкурсе «Деловые женщины»

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© Фото: Е. Кузьмина / Ведомости

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Победительниц конкурса определяет независимое профессиональное жюри из выдающихся представителей деловых и академических кругов.

Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Кристина Миронова победила в номинации «Банки и финансы» конкурса «Деловые женщины 2019».

Конкурс «Деловые женщины» проводится компанией EY в России с 2013 года. Цель проведения конкурса – отметить достижения выдающихся женщин в бизнесе, тем самым создавая образцы для подражания в женском бизнес-сообществе и вдохновляя начинающих женщин-предпринимателей на новые победы.

В конкурсе «Деловые женщины» принимают участие женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и международных компаний. Победительниц конкурса определяет независимое профессиональное жюри из выдающихся представителей деловых и академических кругов. Критериями выбора победительниц являются как личностные качества участниц (предпринимательский дух, лидерство, творческий подход), так и показатели деятельности их компаний (корпоративное управление, финансовые результаты, количество созданных рабочих мест, степень сложности ведения бизнеса).

Кристина Миронова была назначена на должность заместителя председателя правления банка «Санкт-Петербург» в 2013 году, став самым молодым членом топ-команды. В этой должности Кристина Миронова возглавила управление рисками. Благодаря ее усилиям, в банке «Санкт-Петербург» создана эффективная система управления всеми значимыми видами рисков, обеспечивающая финансовую устойчивость банка. В финансовом сообществе Кристина Миронова обладает репутацией эффективного банковского менеджера, грамотного, энергичного руководителя, уделяющего большое внимание развитию команды и использованию современных практик управления.

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