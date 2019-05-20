Банк «Санкт-Петербург» расширил функционал Единой карты петербуржца

Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск Единой карты петербуржца с 6 мая 2019 года, а 15 мая расширил функционал карт, присоединив их к платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.

Клиенты банка-держатели 350 тыс. национальных платежных карт, в том числе Единых карт петербуржца, теперь могут воспользоваться новыми сервисами бесконтактных платежей. Свои покупки клиенты банка смогут оплачивать с помощью смартфонов или других носимых устройств («умных» часов, планшетов).

Оплатить покупки с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Samsung Pay позволяет оплачивать покупки смартфоном или носимым устройством Samsung везде, где принимаются к оплате банковские карты.

«Мы всегда одними из первых на российском рынке предоставляем клиентам максимально современные инновационные сервисы, – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. – Банк «Санкт-Петербург» – единственный из банков-операторов Единой карты петербуржца, который уже сегодня готов предложить клиентам самый удобный и современный способ оплаты покупок – без самой карты, с помощью гаджетов, которые всегда с собой».

Токенизация карт – один из глобальных трендов рынка платежных решений в последние годы. Сервисы весьма востребованы у клиентов банка: на сегодняшний день значительная доля операций по картам банка совершается без участия самой пластиковой карты – с помощью смартфонов, планшетов и других «умных» устройств. Со стартом реализации сервисов MirPay и SamsungPay для карт Национальной платежной системы банк стал предоставлять возможность использования таких технологий для 99% своих карт.