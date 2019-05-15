Держатели карт «Мир» банка «Санкт-Петербург» смогут пользоваться сервисом Samsung Pay

Банк «Санкт-Петербург» завершил проект по реализации платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир». Клиенты банка – держатели 350 тыс. национальных платежных карт могут воспользоваться сервисом Samsung Pay уже сегодня.

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который позволяет оплачивать покупки смартфоном или носимым устройством Samsung везде, где принимаются к оплате банковские карты. Для оплаты достаточно поднести устройство к терминалу и подтвердить операцию отпечатком пальца, радужкой глаз или PIN-кодом.

«Банк «Санкт-Петербург» входит в число лидирующих банков в России по активности клиентов в Digital-каналах и по предоставлению самых современных сервисов. До настоящего момента Samsung Pay был доступен только держателям карт Visa и Mastercard, выпущенных банком. Мы рады, что возможность использовать сервис Samsung Pay сегодня появилась и у держателей карт национальной платежной системы «Мир», – рассказала Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».