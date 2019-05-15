  • 16 Май 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 15:18 64.4761  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 15:18 72.2280  
Нефть($) 16.05.2019 72.46 +0.78
Нефть(p) 16.05.2019 4642.43 +58.85

Банк «Санкт-Петербург» присоединяется к Mir Pay

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».

15 мая 2019 года банк «Санкт-Петербург» реализовал подключение к сервису бесконтактных платежей Mir Pay. 350 тыс. держателей карт «Мир», выпущенных банком, теперь могут пользоваться сервисом национальной платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона.

Mir Pay гарантированно поддерживается смартфонами на базе ОС Android версии не ниже 6.0, поддерживающими технологию NFC, официально произведенными для Российской Федерации.

Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

«Банк «Санкт-Петербург» входит в число лидирующих банков в России по активности клиентов в Digital-каналах и наличию самых современных цифровых сервисов. Мы всегда одними из первых на рынке внедряем новейшие технологии. Теперь и сервис Mir Pay стал доступен нашим клиентам – держателям национальных платежных карт», – рассказала Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    От Эльдара Рязанова до Алексея Балабанова: места Петербурга из знаменитых фильмов

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает и показывает, где в городе на Неве снимали сцены из «Брата», «Питер FM» и других известных картин.

    читать далее →

    Ароматы Кавказа: лучшие грузинские рестораны Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают лучшие хачапури, харчо и хинкали в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере
    25.04.19
    Аренда виброплиты: рекомендации планирующим воспользоваться
    24.04.19
    Выбираем котельное оборудование
    24.04.19
    Чем обусловлена необходимость химической очистки воды в бассейне?
    23.04.19
    Особенности организации охраны офисов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram