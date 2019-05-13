  • 14 Май 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 00:05 65.1880  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 00:05 73.2301  
Нефть($) 13.05.2019 69.96 1.14
Нефть(p) 13.05.2019 4482.25 +81.56

Банк «Санкт-Петербург» начал работу с «Семейной ипотекой»

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости недвижимости, срок кредитования до 25 лет.

Банк «Санкт-Петербург» с 13 мая приступил к ипотечному кредитованию по программе государственного субсидирования в рамках постановления правительства РФ от 30.12.2017 № 1711.

Семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок-гражданин Российской Федерации, могут получить ипотечный кредит на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица под 6% годовых.

Недвижимость должна приобретаться по договору участия в долевом строительстве, договору уступки прав требования, договору купли-продажи. Условия доступны как при первичном оформлении ипотеки, так и при рефинансировании действующих ипотечных кредитов. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости недвижимости, срок кредитования до 25 лет, предусмотрено оформление договора личного страхования.

Сумма кредита – до 12 млн рублей (включительно) для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области. Для остальных субъектов РФ – до 6 млн рублей (включительно).

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере
    25.04.19
    Аренда виброплиты: рекомендации планирующим воспользоваться
    24.04.19
    Выбираем котельное оборудование
    24.04.19
    Чем обусловлена необходимость химической очистки воды в бассейне?
    23.04.19
    Особенности организации охраны офисов
    22.04.19
    Напольная плитка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram