Банк «Санкт-Петербург» начал работу с «Семейной ипотекой»

Банк «Санкт-Петербург» с 13 мая приступил к ипотечному кредитованию по программе государственного субсидирования в рамках постановления правительства РФ от 30.12.2017 № 1711.

Семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок-гражданин Российской Федерации, могут получить ипотечный кредит на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица под 6% годовых.

Недвижимость должна приобретаться по договору участия в долевом строительстве, договору уступки прав требования, договору купли-продажи. Условия доступны как при первичном оформлении ипотеки, так и при рефинансировании действующих ипотечных кредитов. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости недвижимости, срок кредитования до 25 лет, предусмотрено оформление договора личного страхования.

Сумма кредита – до 12 млн рублей (включительно) для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области. Для остальных субъектов РФ – до 6 млн рублей (включительно).