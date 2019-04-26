ВТБ кредитует АО «Русский Уголь» на 3,7 млрд рублей

ВТБ предоставил АО «Русский Уголь», входящему в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, кредит в размере 3,7 млрд рублей сроком на пять лет. Заемные средства предприятие использует на рефинансирование задолженности в других банках и осуществление своей текущей деятельности.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «ВТБ всегда уделял большое внимание поддержке перспективных российских предприятий ведущих отраслей. Продукция компании «Русский уголь» поставляется потребителям как в России, так и в различных зарубежных странах. Уверен, что предоставленное финансирование позволит предприятию реализовать свои планы и нарастить объемы бизнеса, а также будет способствовать укреплению наших партнерских отношений».

«Для реализации динамичных планов развития компаний группы мы активно используем заемные банковские ресурсы. Сотрудничество с ВТБ содействует успешному осуществлению нашей деятельности», – сказал генеральный директор АО «Русский Уголь» Станислав Грачев

Группа компаний «Русский Уголь» основана в 2002 году, входит в ПФГ «САФМАР». Объемы балансовых запасов угля превышают 1 млрд тонн. Производственные активы группы расположены в Амурской области, республике Хакасия и Красноярском крае. В состав группы входят шесть угледобывающих разрезов, обогатительная фабрика, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения. Продукция компании поставляется потребителям в 60 субъектах Российской Федерации и на экспорт в Польшу, Китай, Японию, Южную Корею, Литву, Латвию и другие страны.