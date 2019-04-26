  • 26 Апрель 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 18:19 64.7960  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 18:19 72.3260  
Нефть($) 26.04.2019 72.01 3.07
Нефть(p) 26.04.2019 4613.59 +205.22

ВТБ кредитует АО «Русский Уголь» на 3,7 млрд рублей

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Средства будут направлены на рефинансирование задолженности в других банках и осуществления деятельности.

ВТБ предоставил АО «Русский Уголь», входящему в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, кредит в размере 3,7 млрд рублей сроком на пять лет. Заемные средства предприятие использует на рефинансирование задолженности в других банках и осуществление своей текущей деятельности.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «ВТБ всегда уделял большое внимание поддержке перспективных российских предприятий ведущих отраслей. Продукция компании «Русский уголь» поставляется потребителям как в России, так и в различных зарубежных странах. Уверен, что предоставленное финансирование позволит предприятию реализовать свои планы и нарастить объемы бизнеса, а также будет способствовать укреплению наших партнерских отношений».

«Для реализации динамичных планов развития компаний группы мы активно используем заемные банковские ресурсы. Сотрудничество с ВТБ содействует успешному осуществлению нашей деятельности», – сказал генеральный директор АО «Русский Уголь» Станислав Грачев

Группа компаний «Русский Уголь» основана в 2002 году, входит в ПФГ «САФМАР». Объемы балансовых запасов угля превышают 1 млрд тонн. Производственные активы группы расположены в Амурской области, республике Хакасия и Красноярском крае. В состав группы входят шесть угледобывающих разрезов, обогатительная фабрика, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения. Продукция компании поставляется потребителям в 60 субъектах Российской Федерации и на экспорт в Польшу, Китай, Японию, Южную Корею, Литву, Латвию и другие страны.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.04.19
    Аренда виброплиты: рекомендации планирующим воспользоваться
    24.04.19
    Выбираем котельное оборудование
    24.04.19
    Чем обусловлена необходимость химической очистки воды в бассейне?
    23.04.19
    Особенности организации охраны офисов
    22.04.19
    Напольная плитка
    15.04.19
    Ресторанный сегмент пополнился еще одним агрегатором. iFoodService объединил в одном приложении бронирование, доставку блюд, электронное меню и кэш-бэк
    11.04.19
    В Петербурге – весенний бум на мытье окон
    11.04.19
    Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram